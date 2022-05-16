البنك المركزي: 3.3 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مارس

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، 16 مارس 2022، عن وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022، إلى 3.3 مليار دولار.

«المركزي»: 12.8% معدل نمو تحويلات المصريين بالخارج لشهر مارس الماضي

وأضاف البنك المركزي في بيان له، اليوم، أنَّ معدل نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس الماضي، بلغ 12.8% «على أساس سنوي»، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.

وتابع «المركزي» في بيانه: «كما ارتفعت التحويلات بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً، فبراير 2022، والتي سجلت خلاله نحو 2.3 مليار دولار».

23,6 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين التراكمية خلال الفترة من يوليو إلى مارس

فيما سجلت الفترة التراكمية لتحويلات العاملين بالخارج على مدار الفترة الممتدة من يوليو وحتى مارس 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.1% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 23.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.