عجوز لمحكمة الأسرة: «ضربني وطردني بره البيت بسبب مرات ابني»

بجانب مجموعة من الفتيات اللواتي ما زلن في ريعان شبابهن، جلست سيدة عجوز في مقتبل العقد السادس من عمرها، تعطي لكل منهن نصائح من خبرة حياتها، و40 سنة زواج، لتكتشف من خلال حديثها، أنها الأخرى جاءت لتنهي زواجها، ولم يهمها عمرها أو السنوات التي قضتها معه، بعد أن فضل زوجة ابنها عليها، وأهانها ولقنها علقة موت وهي في هذا السن.

لتحكي الزوجة الستينية لـ«الوطن»، تفاصيل مبكية جعلتها تتخذ قرار الانفصال، فبعد أن اشتكت لابنها من طريقة زوجته المهينة، تفاجأت بردة فعل غربية من زوجها، وبعد أن ضربها، طردها من المنزل، وأنها نادمة على الزواج منه، وأنه على الرغم أن طوال الـ40 عامًا، لم تنشأ بينهما قصة حب، إلا أنها كانت تحترمه وتتحمله من أجل أبنائهم، ففاض بيها الكيل، ولجأت لمحكمة الأسرة، وأقامت ضده دعوى خلع.

تفاصيل عشرة 40 سنة وإنجاب 3 أولاد

بعد زواج دام 40 سنة، وإنجاب 3 أولاد تخرجوا وحصلوا على وظائف مرموقة، وتزوجوا، واعتقدت أنها محطتها الأخيرة وسترتاح، بعد أنا عاشت أيامًا فاق فيها السيئ الطيب معه، وتحملت صعوبات الحياة وكانت له خير معين، وكان قلبها يطير من الفرحة كلما نظرت لوجه أولادها، وكانت تنسي أنها تزوجت من والدهم رغمًا عنها عندما تري ابتسامتهم، حسب حديث الزوجة.

لتأتي زوجة ابنها الأكبر وتعكر عليها صفو حياتها بتصرفاتها وطريقة تعاملها، وأنها تهاونت كثيرًا حتى تحافظ على زواج ابنها المطيع، وحتى لا تخرب بيته بسبب زوجته التي لا تعرف شيء عن احترام الأكبر منها، ولا حتى تعاملها بالمعروف على الأقل من أجله، وعندما كانت تري حب ابنها لها، كانت تصمت وتكتفي بأنه يعيش حياة هادئة هو سعيد بها، حتى جاء اليوم الذي جعلها تخرج عن شعورها بسبب قلة حيائها، وفقًا لحديث الزوجة الستينية.

مرات ابنها اتهمتها أنها خرفت

وتابعت الزوجة بقولها: «في يوم كنت مجمعة أولادي وزوجاتهم وأحفادي، ومرات ابني الكبير اتهمتني إن بحب أولادي الـ2 أكتر من جوزها وولادة، ولما حاولت افهمها إني بحبهم كله زي بعض، قالتلي إن كبرت وخرفت، وأن المفروض محدش يلومني، فاشتكيت لأبني من كلامها وبعدها بأيام لقيت جوزي بيزعق معايا عشان اشتكيت لابني من مراته، وقالي إني عايزه أخرب بيت أبني».

دعوى خلع بسبب زوجة ابنها

وأنهت الزوجة قبل دخولها للقاضي حديثها لـ«الوطن»، بأنها اعترضت على سبب الشجار فأهانها ولقنها علقة موت وطردها من المنزل، وأكدت أن أبنها طلب من زوجته الاعتذار لها لكنها تعندت فطلب منها الذهاب لمنزل عائلتها، وتوجهت هي لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، واقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 5301، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.