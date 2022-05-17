توريد أكثر من 41 ألف طن أقماح للشون والصوامع بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن توريد 41 ألف و281 طن و615 كيلوجرام من محصول القمح لمختلف الشون والصوامع على مستوى المحافظة، منذ بداية موسم توريد القمح هذا العام حتى الآن، ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة، والعمل على تذليل كافة العقبات، وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة لتوريد الأقماح، والتأكد من جودتها، وإحكام الرقابة والسيطرة على حركة تداول الأقماح، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة والتموين، لتكثيف حملات التوعية بين المزارعين، بأهمية توريد محصول القمح، وزيادة الكميات الموردة هذا العام.

تكثيف حملات الرقابة على الطرق

كما وجه محافظ سوهاج بضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية، لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق، لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

متابعة توريد الأقماح بصوامع مطاحن مصر العليا

وأجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في وقت سابق، جولة ميدانية لمتابعة توريد الأقماح بصوامع شركة مطاحن مصر العليا، في نطاق مركز سوهاج، بحضور كل من المهندس خميس محمد علي، القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، والمهندس عبدالقادر سيد أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج، وعدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج.