يوم تعريفي ببرنامج "علوم و تكنولوجيا الأغذية" في زراعة سوهاج

نظم قسم علوم الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج، يومًا تعريفيًا للطلاب الجدد بفرص العمل المتاحة والتخصصات المختلفة في قطاع الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم، إن الجامعة تحرص دائما على إعداد الطلاب أكاديمياَ وصقل مهاراتهم وتنميتها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، وخاصة في الكليات العملية والتي تنتمي لها كلية الزراعة.

وأوضح عزيز أن اللقاء تناول تعريف طلاب قسم علوم الأغذية بأهدافه، التي تشمل إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات المجالات المختلفة لقطاع التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إعداد طالبات متخصصات فى مجالات الاقتصاد المنزلي الريفي، وأيضاً إعداد باحثين في مجال الصناعات الغذائية و الألبان، من أجل المساهمة في تطوير وتنمية هذا المجال من خلال خطط بحثية تطبيقية تلبي متطلبات هذه الصناعة.

وأكد الدكتور محمد عبدالحفيظ عميد الكلية، أن الكلية بأقسامها المختلفة تسعى لتنمية قدرات خريجي الكلية والمعاهد الزراعية المتخصصة، وذلك من خلال إعداد دبلومات فى مجالات الصناعات الغذائية والألبان، وإجراء مشاريع بحثية بالاشتراك مع مصانع الأغذية والألبان والهيئات الحكومية.

وأضاف أن الكلية تنظم زيارات دورية لمصانع الأغذية والألبان بهدف إطلاع الطالب على النواحى التطبيقية، تماشيا مع المقررات التي يقوم بدراستها، مع مراعاة مواكبة الجديد فى الأقسام المناظرة بالجامعات الأوروبية والأمريكية، إلى جانب العمل على رفع المستوى العلمى بصورة مستمرة لطلاب مرحلة البكالوريوس فى مجال الصناعات الغذائية والألبان، وكذلك تطوير وتحديث المواضيع البحثية لطلاب الدراسات العليا، وأيضاً تطوير منتجات وأساليب إنتاج جديدة تعود بالفائدة على المستهلك والمنتج والمجتمع.

ولفت الدكتور أبو الحمد مهنى، أستاذ علوم الأغذية والتغذية المساعد والمشرف على فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، إلى أن اللقاء تضمن رفع الوعى لخريجى القسم بأهمية جودة وسلامة الغذاء عن طريق إطلاعهم على الجديد فى هذا المجال، مد وتقوية قنوات الاتصال ما بين القسم ومصانع الأغذية والألبان بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للطرفين بما يخدم تنمية المهارات العلمية والعملية لخريجى القسم وللعاملين وحل المشاكل التى تواجه هذه الصناعة، بالإضافة إلى توضيح احتياجات سوق العمل من خريجي الكلية في وظائف مدير إنتاج، مراقب الجودة، مشرف سلامة الغذاء، مسئول التسويق والدعاية.

الجدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه الدكتور محمد عبدالحميد سرور رئيس قسم علوم الأغذية والتغذية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من مسئولي شركات الأغذية المصرية.