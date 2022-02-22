زراعة 4 آلاف شجرة في سوهاج ضمن فعاليات مبادرة «أحلى وهي خضرة»

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، تماشيا مع ما يشهده العالم من ظاهرة تغير المناخ، في إطار مبادرة المحافظة «أحلى وهي خضرة»، وزرعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، 4 آلاف شجرة بطرق وشوارع المدينة والقرى التابعة، منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر الماضي.

أعمال التشجير شملت كل الشوارع والميادين

أوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، أن أعمال التشجير شملت كل الشوارع والميادين، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، في المدينة والقرى التابعة، لافتا إلى استمرار أعمال التشجير وتهذيب الأشجار بنطاق المركز، مشيرا إلى أن أعمال التشجير شملت أيضا جوانب الترع التي تم تبطينها وذلك لتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال التبطين.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة أكثر من 1000 حالة تعدي على نهر النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 139 ألف مربع على مستوى المحافظة حتى الآن.

750 قرار إزالة بالإدارة العامة للري

وأكد المحافظ، أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية وأنه تم تنفيذها بكل حزم،

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أنه تم إزالة «750 قرار إزالة بالإدارة العامة للري».