زراعة سوهاج: بدء حصاد 170 ألف فدان ذرة والإصابة بـ«دودة الحشد» طفيفة

قال المهندس خالد عبد العاطي، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن المساحة المنزرعة بمحصول الذرة الشامية في محافظة سوهاج، بلغت 12521 فدان ذرة صفراء، و157357 فدان ذرة بيضاء بإجمالي مساحة 169ألف و878 فدان، كما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول الذرة الرفيعة 87963 فدان، لافتا إلى أن موسم الحصاد بدأ بالفعل، ويجرى عمل حصر يومي للزراعات بعد حصادها.

وأضاف عبد العاطي، أن الجمعيات الزراعية تقوم بعمل تقرير يومي عن المساحات التي المحصودة، لإخطار مديرية الزراعة، وإعداد حصر يومي بها، لافتا إلي أن مديرية الزراعة قدمت كافة الإرشادات الزراعية للمزارعين في المحافظة خلال فترة زراعة محصول الذرة، وجرت مكافحة دودة الحشد الخريفية، من قبل فرق المكافحة، ومتابعة من فرق الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة بسوهاج.

الإصابة بدودة الحشد الخريفية بلغت 3% تقريبا وتمت مكافحتها

من جانبه، قال أحد المسؤولين عن الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بسوهاج، إن الإصابة بدودة الحشد الخريفية تتمثل في 3 مستويات منها إصابة طفيفة، وإصابة متوسطة، وإصابة كاملة، والإصابة في زراعات الذرة الشامية بالمحافظة كانت طفيفة ولم تمثل سوي 3%، لافتا إلي أنه تمت مقاومة الحشرة منذ بداية ظهورها، ورش النباتات علي مراحل منذ بداية النمو، وفي مرحلة خروج الثمرة "الكوز"، وقضى عليها بشكل تام في جميع الزراعات.

وأضاف مسؤول الإرشاد الزراعي، أن فرق المرشدين الزراعيين كانت تتابع النمو في محصول الذرة وتقدم كافة الإرشادات الزراعية للمزارعين في الحقول، وترد على استفسارات المزارعين بطرق الرش ومقاومة الحشرات والري، والحصاد، وطرق الزراعة الصحيحة، وعمل ندوات إرشاد زراعي في الحقول بمختلف قري المحافظة.

إنتاجية الفدان من الذرة من 15 إلى 18 أردبا

وأشار مسؤول الإرشاد الزراعي، إلى أن إنتاجية فدان الذرة بمحافظة سوهاج، بلغ متوسطها من 15 إلى 18 أردبا للفدان وهي إنتاجية جيدة، لافتا إلي أن متابعة المزارعين وتقديم الإرشادات لهم حسنت من إنتاجية الفدان، موضحا أن موسم حصاد الذرة الشامية بدأ منذ حوالي 10 أيام تقريبا، وحصاد محصول الذرة الرفيعة بدأ الأسبوع الجاري.