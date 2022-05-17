«النقل»: نطرح تشغيل وإدارة الموانئ للاستثمار.. و95% من العاملين مصريين

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الموانئ المصرية لا يمكن بيعها أو التفريط فيها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو وضع خطة لتثبيت أركان الدولة وتنظيم المؤسسات أدت لسرعة إنشاء البنية الأساسية من الطرق والكباري والكهرباء والصرف الصحي والأراضي الزراعية خاصة وأنها الشرايين الرئيسية للدولة، وانتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة الجمهورية الجديدة التي تتضمن التجديد في الفكر والإنتاج والإبداع بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

خطط تطوير نظم وزارة النقل

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الجمهورية الجديدة تقوم على التعاون بين جميع مؤسسات الدولة من قطاع عام لقطاع خاص ومجتمع مدني ومستثمرين مصريين وأجانب، مشيرا إلى أن وزارة النقل منذ توليه قيادتها تعمل بنظم متطورة وخطة تدفعها لطليعة قطاعات الدولة حتى وصلت الوزارة لمرحلة مرضية في مختلف مجالاتها بما يمكنها من الدخول إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل جزء من الدولة وتنفذ سياسة الحكومة الموضوعة بالتنسيق مع مجلسي الشيوخ والنواب، ووضعت برنامج إعادة هيكلة لقطاعات وزارة النقل على خمس مراحل ومنها محور البنية الأساسية للموانئ والمحطات في إطار تطوير قطاع النقل البحري بالكامل، لافتا إلى أن تطوير قطاعات النقل يتم من خلال شركات واستشاريين مصريين بالكامل، وتطرح الإدارة والتشغيل فقط للاستثمار.

فرص عمل للمصريين بالموانئ

وأضاف وزير النقل، أن الشركات المصرية تنشئ البنية الأساسية للمحطات وبعدها يتولى المشغل العالمي توفير البنية الفوقية من غرف تحكم ومعدات وشاحنات، ويوفر فرص عمل لـ95% من المصريين و5% من الأجانب، ويكون للمستثمر الحق في الإدارة والتشغيل فقط وليس التمليك.

وأكد وزير النقل والمواصلات، أن المستثمر يتولى تشغيل المحطات لعدد معين من السنوات ثم يعيدها لمصر بعد ذلك مقابل إيجار بالدولار.