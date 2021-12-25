كامل الوزير: 45 مليار جنيه تكلفة تطوير ميناء السخنة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن ميناء السخنة الحالي كان به 3 كم أرصفة وساحات تداول مساحته 800 ألف متر مربع، وجارٍ إضافة 18 كم أرصفة لأول مرة في ميناء واحد على مستوى العالم، وتطوير الميناء بالكامل لتصل إجمالي مساحته إلى 23 كم مربع وأرصفة طولها 21 كم بعمق 18 متر وساحات تداول بمسطح 9.6 مليون متر مربع ومناطق لوجستية بمساحة 5.3 كم مربع؛ وشبكة من الطرق الداخلية 17 كم وشبكة من السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع بتكلفة 45 مليار جنيه.

185 مليون جنيه تكلفة 7 موانئ

وتطرق الوزير خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، حيث جرى التخطيط لتطوير الموانئ البرية الحدودية بواقع 7 موانئ منها 3 موانئ برية في صعيد مصر على الحدود الجنوبية الدولية تخدم حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مصر والسودان بتكلفة 185 مليون جنيه.

التخطيط لإنشاء 14 ميناء جافا ومركزا لوجستيا

وتابع أنه جرى التخطيط لإنشاء 14 ميناء جافا ومركزا لوجستيا على مستوى الجمهورية منها 5 موانئ جافة ومراكز لوجستية على صعيد مصر بمناطق جنوب الفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة سوهاج الجديدة وقسطل وأرقين، بتكلفة تقديرية نحو 12.5 مليار جنيه بتنفيذ قطاع خاص مصري وطني بالشراكة مع بعض التحالفات من الشركات العالمية.