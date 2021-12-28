السيسي عن تعريف كامل الوزير بـ«المهندس»: هي الرتب بتروح؟
كتب:
نرمين عفيفي
12:29 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مذيعة حفل افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير بمصنع كيما للأسمدة في أسوان التي قدمت الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات قبيل إلقاء كلمته قائلة: «المهندس كامل الوزير»، ليقاطعها الرئيس: «أرجو الكلمة دي متزعلش حد.. هي الرتب بتروح يا كامل ولا حاجة؟».
ورد الفريق كامل الوزير على الرئيس قائلا: «مبتروحش يافندم ولا حاجة»، ليرد الرئيس عليه: «دي تاني مرة وقولت المرة اللي فاتت عديها»، فقال الوزير: «سيادتك اتناقشت مع اللواء محسن في النقطة دي أمبارح بس هما مصرين على كدا أعمل إيه طيب».
وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «شرف ليا يا فندم وشرف لأي حد يخدم في القوات المسلحة ويخرج منها يحمل على أكتافه رتبها طبعا».