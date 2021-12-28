السيسي عن تعريف كامل الوزير بـ«المهندس»: هي الرتب بتروح؟

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مذيعة حفل افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير بمصنع كيما للأسمدة في أسوان التي قدمت الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات قبيل إلقاء كلمته قائلة: «المهندس كامل الوزير»، ليقاطعها الرئيس: «أرجو الكلمة دي متزعلش حد.. هي الرتب بتروح يا كامل ولا حاجة؟».

ورد الفريق كامل الوزير على الرئيس قائلا: «مبتروحش يافندم ولا حاجة»، ليرد الرئيس عليه: «دي تاني مرة وقولت المرة اللي فاتت عديها»، فقال الوزير: «سيادتك اتناقشت مع اللواء محسن في النقطة دي أمبارح بس هما مصرين على كدا أعمل إيه طيب».

وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «شرف ليا يا فندم وشرف لأي حد يخدم في القوات المسلحة ويخرج منها يحمل على أكتافه رتبها طبعا».