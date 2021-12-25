كامل الوزير: 80 ألف مهندس وفني وعامل بمشروعات النقل في الصعيد

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الطرق الرئيسية التي سيتم افتتاحها اليوم، مثل تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كم وبتكلفة قدرها 26 مليار جنيه، ليكون 6 حارات لكل اتجاه، منها 3 حارات لعربات الركوب.

وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «سيتم افتتاح ازدواج طريق سفاجا القصير مرسى علم بطول 1100 كم، وتم إنشاء طريق جديد بالكامل بواقع 2 حارة ورفع كفاءة الطريق الحالي 2 حارة، وسبق الانتهاء من تطوير الطريق من الزعفرانة حتى سفاجا وافتتاحه حتى عام 2018 وسنفتتح اليوم المسافة من سفاجا إلى القصير ومرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه».

افتتاح كوبري المديرية ببني سويف بتكلفة 90 مليون جنيه

كما تطرق إلى كباري المزلقانات التي سيتم افتتاحها اليوم، مثل كوبري المديرية بمحافظة بني سويف، بطول 540 متر، وتكلفته 90 مليون جنيه، وهناك كوبري جرجا بطول 1300 متر بـ2 حارة مرورية في كل اتجاه وتكلفة 76 مليون جنيه، وكوبري البليانا في سوهاج بطول 1834 متر بتكلفة 258 مليون جنيه، وكوبري أعلى مفيض توشكى لمسايرة التنمية الزراعية الكبيرة في منطقة توشكى بطول 450 متر و3 حارات مرورية في كل اتجاه بتكلفة 240 مليون جنيه وانتهى بنسبة 100%.

122 شركة قطاع خاص شاركت في تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية

ولفت، إلى أن 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص، شاركت في تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية ومحاور النيل والكباري العلوية ويعمل في هذه المشروعات ما يزيد عن 80 ألف مهندس وعامل.