زهران: نتوقع مشاركة كل القوى السياسية في وضع جدول أعمال وآليات الحوار الوطني

قال فريد زهران، رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمته بالاجتماع المنعقد بحزب المحافظين، اليوم، حول دعوة الرئاسة إجراء حوار وطني شامل، إن الأحزاب تطالب بتوفير الأجواء المواتية التي يمكن أن تساعد على نجاح الحوار وعلى رأسها خروج كل المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في عنف أو إرهاب وبالذات السياسيين المعارضين والقيادات الحزبية المؤثرة في الرأي العام.

إجراء حوار وطني شامل

جاء هذا أثناء، اجتماع القوى السياسية بمقر حزب المحافظين، مساء اليوم السبت، للحديث بشأن دعوة الرئاسة إجراء حوار وطني شامل، مع القوى والأحزاب السياسية.

وتابع قائلاً: «هذا ونتوقع أن تشارك كل القوى السياسية في وضع جدول أعمال وآليات الحوار الوطني المرتقب والذي يتم برعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية، كما نتوقع أن تشارك كل قوى المجتمع المدني إلى جوار القوى والأحزاب السياسية في الحوار الذي يفترض أن يفتح المجال العام ويحوله إلى حاضنة ضرورية لأي إصلاح سياسي».

وواصل قائلا: «وإذ تتفق القوى السياسية المجتمعة على أولويات الإصلاح السياسي من فتح المجال العام وتوكيد الحق في التنظيم والاجتماع وخاصة للمجتمع المدني والنقابات المستقلة نرى أن هذا الإصلاح السياسي نفسه هو الذي سيساعد على فتح المجال لحوار مجتمعي يسعى إلى تقديم بدائل وحلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة الذي تعاني منه جموع الشعب وتضيق به الطبقات الشعبية وتطال شرائح واسعة من الطبقة الوسطى».

القوى السياسية المجتمعة

واختتم رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي، كلمته، قائلاً: «تؤكد القوى السياسية المجتمعة على التزامها بوحدة الصف الوطني في مواجهة الإرهاب والمخاطر الإقليمية التي يعاني منها الوطن المفدى»، مضيفاً: ولتحيا مصر وطنا للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وليستكمل شعبها البطل مسيرته لتحقيق أهدافه المشروعة في ثورة 25 يناير المجيدة وموجتها الثانية في 30 يونيو 2013.

شارك في اللقاء أحزاب، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدستور،الكرامة، المحافظين، الاشتراكي المصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، العربى الناصرى، العيش والحرية، الشيوعي المصري، العدل، الوفاق القومي، ومن الشخصيات العامة، عمرو الشوبكى، سيد البدوى، باسل عادل، عماد جاد، وكمال أبو عيطة.