«أبو بكر»: الحوار الوطني لا يجب أن يكون مشروطا.. والتجاوز غير مقبول

قال خالد أبو بكر، الإعلامي والمحامي الدولي ومستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، إنّ الحوار السياسي في مصر غاب خلال السنوات الماضية بسبب الإرهاب والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد، وعندما تحسنت هذه الظروف، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار وطني.

أبو بكر: الحوار الوطني سيضم المنتمين إلى ثورة 30 يونيو

وأضاف أبو بكر في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر شاشة TEN: «من يرغب في مناقشة أي شيء، يجب أن يُطرح للنقاش، وهو ما ستراعيه الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن يشارك في هذا الحوار هم المنتمين إلى ثورة 30 يونيو، أي كل المصريين عدا الإخوان».

وتابع الإعلامي والمحامي الدولي: «من يختلف مع القيادة السياسية هو وطني، لكن البعض يختلف بموضوعية، والبعض يختلف بلغة لا يقبلها المزاج العام في مصر، وفيها تجرؤ شديد وتجاوز لفظي كبير، و80% أصبحوا مع الرئيس السيسي، و10% يعارضون بموضوعية، وآخرون يعارضون بألفاظ لا يقبلها المواطن».

أبو بكر: التجاوز غير مقبول في الحوار الوطني

وأوضح قائلا: «عندما نتناقش جميعا قضايانا الوطنية يكون الرأي مفتوح تماما، وهذا الأمر شيء صحي، لكن التجاوز الذي يتخطى إرادة الشعب غير مقبول، وبالتالي كيف نتناقش صاحبه؟».

وأكد «أبو بكر» أن «وضع شروط للحوار لا تجعله حوارا لكن مساومة، ومن ثم فنحن نتسائل ونتعجب: من أين حصل البعض على الثقل لكي يتحكم ويضع شروطه حتى ينخرط في الحوار الوطني، فالحوار بين الجميع وليس بين طرفين».

وأشار مستشار قناة السويس إلى أنّ الموضوعات محل النقاش والجدل في الحوار الوطني ستكون سياسية، ويجب أن تحكمها سيادة القانون والشفافية، لكن لا يجب أن يُقال إن التعديلات الدستورية كانت خاطئة، وهنا يتحول الحوار إلى هدم.

وواصل قائلا: «من حق أي شخص أن ينتقد كما يشاء، لكن لا يجب أن نهدم ما جرى البناء عليه، خاصة أن الدولة مطالبة بالحفاظ على البناء الذي دفع ثمنه شهداؤها الأبرار، لكن أي شيء يصلح للنقاش سيكون مطروحا في الحوار».