خبير إعلامي يقترح 4 محاور للحوار الوطني.. منها الاقتصاد والإدارة العامة

قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، إن مصر كانت على حافة الانهيار، لكنها استعادت مركزها الإقليمي، وهذا كان مصدر استغراب المؤسسات الدولية ودول الجوار الإقليمي.

4 محاور على طاولة الحوار الوطني

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال استضافته في برنامج «كلام السياسية»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «Extra News »، ويقدمه الإعلامي الصحفي أحمد الطاهري، أنه يجب إرساء 4 محاور على طاولة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي الثقافة والإعلام والسياسية والاقتصاد والإدارة العامة، مشيرا إلى أنه يجب مناقشة تراجع القوة الناعمة المصرية، وسبب عدم تحقيق قفزات في هذا المجال بالدول المختلفة، مع وضع الإعلام للمناقشة والهيئات المسؤولة عنه، ومدى تلبيتها لاحتياجات الجماهير، مع ضرورة وجود إعلام مصري دولي وإقليمي أمام نظيره الأجنبي.

مناقشة السياسة في مصر

وشدد على ضرورة مناقشة دور الأحزاب وفعاليتها، وكذلك مدى فعالية مجلسي البرلمان في مواجهة متطلبات الجمهور، لافتا إلى أن توقعات المواطنين يظهر بعضها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويرى البعض أن المجلسين لا يقومان بدور مهم.

وأكد الخبير الإعلامي، ضرورة مناقشة وسائل الحبس الاحتياطي وتعديلها، وكذلك مناقشة سياسات التعليم، لافتا إلى أن الحوار لن يكون مقتصرا على مناقشة أداء الحكومة، ولكن مناقشة القرارات المتخذة في الإدارة العامة.

وأشار «عبدالعزيز»، إلى ضرورة وجود ورش لمناقشة الإدارة العامة، مؤكدا أن المجال الاقتصادي يجب أن يخضع للنقاش بهدف الاستماع إلى أفكار جديدة.

إنجاز تنموي كبير

وأوضح الخبير الإعلامي، أن مصر حققت إنجازا تنمويا كبيرا بكل المعايير، ما أثار اندهاش واستغراب المؤسسات الدولية من معدلات النمو المرتفعة، مشيرا إلى أنه رغم كل هذا فقد حدثت مشكلة اقتصادية كبيرة في مصر، ولم يتم إصلاح هيكل التبادل التجاري رغم وجود أفكار للاقتصاديين المصريين ناجحة، ولكن لم يتم الاستماع لها.