أحمد الطاهري: المصري متحضر بالفطرة مهما مرت به ظروف

سلط برنامج «كلام محترم»، المذاع على أثير «الراديو 90 90»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عن الأعمدة الأساسية في الشخصية المصرية.

وقال «الطاهري»، إنه تحدث في الحلقات السابقة عن بناء الإنسان ومنظومة بناء الإنسان في أي مكان بالعالم، لكن من المهم الإجابة عن سؤال ما هوية الدولة وأعمدة الشخصية المصرية؟

لحظة الضرورة تظهر الشخصية المصرية

أضاف أن الشخصية المصرية ثرية، وتضافر فيها عنصر الزمان والمكان، كما أن الشخصية المصرية الفريدة في مكونها الحضاري، وكثيرون حاولوا طمس محددات هذه الهوية، واجتزائها أو جرها ناحية مصالحهم، لكن كان دائما وأبدا في لحظة الضرورة، تظهر الشخصية المصرية بكل أعمدتها ومعالمها.

واقتبس من الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم قوله بأن المصري لحظة الضرورة يستجمع مخزون 7 آلاف سنة حضارة موجودة أسفل جلده.

وأوضح أن الدكتور الكبير ميلاد حنا، ترك كنز، عبارة عن كتاب عنوانه «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية»، لافتا إلى أن هذه الأعمدة، كانت محور واحد من أهم الفعاليات الحضارية المصرية، التي تتمثل في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم.

4 أعمدة تاريخية و3 مكانية

ولفت أن كتاب الدكتور ميلاد حنا رسم صورة البناء للشخصية المصرية أنها مبنية على أعمدة سبعة، 4 من هذه الأعمدة تاريخية وهي مصر الفرعونية ومصر اليونانية الرومانية ثم مصر القبطية ثم مصر الإسلامية، موضحا أن هناك 3 أعمدة مكانية أو جغرافية أي مصر المنتمية لأفريقيا ومصر المنتمية لشعوب البحر المتوسط ومصر المنتمية لإقليمها العربي.

المصري متحضر بالفطرة

وأفاد بأن أي مساس بأحد هذه العناصر يكون محاولة لطمس أحد أعمدة الشخصية المصرية ومكونات الهوية الحضارية المصرية، لافتا أن علاقة الأعمدة التاريخية بالجغرافية علاقة تكامل فريدة، أن تجد إنسان وريث للحضارة مهما مر به من ظروف ومتحضر بالفطرة أو «ابن حضارة» بالفطرة وقادر على الفعل الحضاري في أي لحظة هذا الإنسان هو الإنسان المصري، موجها رسالة للمواطنين قائلا: «حافظوا على هويتكم بأعمدتها السبعة».