رئيس «الشعب الجمهوري»: سنقدم تعديلات لقوانين الأحزاب والانتخابات وتخلِّي من يتولون المواقع التنفيذية عن انتماءاتهم «حوار»

قال النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، عضو مجلس الشيوخ، إنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى خطوة طال انتظارها وتعيد رسم البوصلة المصرية نحو الجمهورية الجديدة انطلاقاً من إدراك القيادة السياسية لأهمية عقد حوار سياسى شامل يتناسب مع فكرة بناء الجمهورية الجديدة، والحوار هو السبيل الوحيد لتماسك وصلابة الجبهة الداخلية المصرية فى مواجهة تحديات ضخمة وسيشكل صمام أمان لمصر فى مواجهة محاولات الاستقطاب والتحريض وهدم الدولة.

وأضاف «عمر»، فى حوار لـ«الوطن»، أنّ حزب الشعب الجمهورى سيتقدم بتعديلات تشريعية لتطوير قوانين الأحزاب والانتخابات، مشيراً إلى أن الأكاديمية الوطنية ستكون منظِّماً محايداً للحوار دون أى ميول سياسية للتأثير على المشاركين، وأكد أن «الحوار» هو السبيل الوحيد لصلابة الجبهة الداخلية للبلاد ومن الضرورى الالتزام بالواقعية وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق والابتعاد عن الشعارات الحماسية، لأنه حان وقت الارتقاء بالحياة السياسية المصرية.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟

- الحوار الوطنى دعوة طال انتظارها ونثمنها كثيراً وانتظرنا لكى تبدأ الدولة فى مد الجسور مع كل القوى السياسية فى حوار وطنى شامل وكانت الدولة فى السنوات الماضية لها أولويات تمثلت فى التحديات الأمنية والاقتصادية وحان وقت الارتقاء بالحياة السياسية.

ما أثر الحوار الوطنى على بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030؟

- الحوار الوطنى سيكون عظيماً حال نجاحه لأنه هو السبيل الوحيد لتماسك وصلابة الجبهة الداخلية فى مواجهة تحديات ضخمة وسيشكل صمام أمان لمصر فى مواجهة محاولات الاستقطاب والتحريض وهدم الدولة بواسطة كل من تتقاطع مصالحهم مع مصالح الدولة ويحاولون عرقلة رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

ما دلالة بدء الحوار الوطنى بتوجيه من الرئيس السيسى؟

- الدليل على بدء الحوار الوطنى هو حرص كل أجهزة السلطة التنفيذية للأخذ بمأخذ الجد أهمية مبدأ إشراك القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها فى رسم خارطة مستقبل مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهى خارطة كانت تختزلها مؤسسات السلطة التنفيذية لنفسها سابقاً ولم تعهدها حكومات مصر المتعاقبة لقرابة 7 عقود.

ما أهمية اختيار الأكاديمية الوطنية لإدارة الحوار الوطنى؟

- الحوار دائماً يدار بمن يشاركون فيه برؤيتهم وأعتقد أن الأكاديمية الوطنية ستعمل كمُنظِّم محايد يتبع مؤسسة الرئاسة ليست له ميول سياسية ذات اليمين أو اليسار السياسى، ولا تتبنى توجهاً معيناً على حساب آخر، وأثبتت قدرة كبيرة على تنظيم مؤتمر منتدى الشباب العالمى بكفاءة شديدة.

هل تظن أن توقيت الإعلان عن الحوار الوطنى له دلالة معينة؟

- فى تقديرى الشخصى أن العالم أجمع مقبل على تحديات جسام ظهرت بوادرها فى أزمة ليس لنا فيها ناقة أو جمل وهى الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من آثار انعكست على جميع دول العالم وهناك احتمالية لتعاظم هذه الآثار إذا ما تفاقمت الأزمة واتسعت أطرافها ما قد يؤدى إلى زعزعة استقرار دول كثيرة ولن ينجو منها سوى الدول التى تحظى بجبهة داخلية صلبة ومتماسكة.

ما أبرز القضايا التى يجب طرحها على أجندة الحوار الوطنى؟

- حزب الشعب الجمهورى حزب سياسى وسيعتمد فى طرحه على القواسم المشتركة بينه وبين القوى السياسية الأخرى بمختلف اتجاهاتها وأيديولوجياتها فى القضايا السياسية الرئيسية التى تحظى بمساحات مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها، وعلى سبيل المثال، سيتم طرح مقترح تعديل تشريعى بشأن نظام الأحزاب السياسية، وطرح مقترحات تحظى بمساحات مشتركة بين القوى السياسية على اختلاف توجهاتها بشأن اختيار النظم الانتخابية المقبلة، وطرح مقترح بإعادة النظر فى التخلى عن الانتماء الحزبى لمن يتولون المواقع التنفيذية العليا فى السلطة التنفيذية والسماح لهم بالاحتفاظ بهويتهم الحزبية، وطرح مقترحات للآلية الدورية للحوار السياسى بين القوى السياسية والسلطة التنفيذية لمواجهة التحديات المتغيرة مستقبلاً والحفاظ على المساحات المشتركة وصلابة الجبهة الداخلية.

كيف ترى موقف الأحزاب والقوى السياسية من الحوار الوطنى؟

- أرى أن السواد الأعظم من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية ترحب وتثمن دعوتها للمشاركة فى هذا الحوار، ومن يرفض المشاركة يكون مخطئاً بشكل كبير فى حق وطنه.

ما أبرز العوامل التى نحتاج لوجودها حتى ينجح الحوار الوطنى؟

- نحتاج إلى الرصانة والنضج السياسى والعمل على خلق المساحات المشتركة، فالسياسى الذكى هو من يبحث عن القواسم المشتركة بدلاً من البحث عن الخلافات.

يجب الالتزام بالواقعية وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق والابتعاد عن الشعارات الحماسية

ما أهم مقترحاتك لإثراء الحوار الوطنى؟

- الالتزام بالواقعية وتقديم المقترحات والحلول القابلة للتطبيق والابتعاد عن الحلول النظرية التى ليس لها مكان سوى فى الشعارات الحماسية.

كيف ترى اصطفاف القوى السياسية المختلفة فى حوار وطنى بشكل غير مسبوق؟

- دعوة رأس السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار جعل كل القوى السياسية تستشعر الجدية فى تغير مسار أجهزة السلطة التنفيذية نحو إشراك القوى السياسية فى رسم البوصلة المصرية نحو الجمهورية الجديدة التى يتطلع إليها الشعب وكان لذلك أبلغ الأثر فى مثل هذا الاصطفاف الذى نراه اليوم.

كيف سيكون أثر الحوار الوطنى على الحياة السياسية والقضايا المجتمعية والشارع المصرى؟

- إذا نجح الحوار الوطنى يمكننا أن نطمئن على انطلاقة مصر نحو الجمهورية الجديدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وسينعكس ذلك إيجابياً على الشعب المصرى دون شك.

ما الفئة الأكثر تأثيراً التى يتوجب اشتراكها فى الحوار الوطنى؟

- الحوار الوطنى لن يكون فئوياً ولا يجب أن يكون فئوياً، بل يجب أن يكون سياسياً بالدرجة الأولى، ولذلك أعلن الرئيس أنه يدعو جميع القوى السياسية والأحزاب الفاعلة ومنظمات المجتمع المدنى لهذا الحوار للوصول إلى رؤية مشتركة تعبر عن الرؤية الوطنية للدولة.

هل ترى أن هناك عقبات تحول دون الاستعداد والبدء فى الحوار الوطنى؟

- لن تثنينا أية عقبات يحاول البعض ممن تتقاطع مصالحهم مع مصالح الدولة زرعها، سواء بشكل مباشر أو عن طريق أذنابهم وأذرعهم الإرهابية مهما كانت المحاولات.

ما العناصر التى يمكن أن تؤدى لفشل الحوار الوطنى، ويجب تجنبها؟

- عدم النضج السياسى والبحث عن الاختلافات وتبادل الاتهامات لتكريس الاختلافات بدلاً من البحث عن المساحات والقواسم المشتركة التى تجمعهم رغم اتجاهاتهم السياسية والأيديولوجية.

الإرهاب

الإرهاب ليس له رؤية ولا منطق وهو دائماً مجرد أدوات يستخدمها ويرعاها ويمولها من لهم مصالح متقاطعة مع الدول التى يتم زرع الإرهاب فيها، وفى تقديرى أن العمليات الإرهابية الأخيرة جاءت للبحث عن دور وراعٍ نتيجة انشغال القوى الدولية التى ترعى منفذى العمليات بالأحداث العالمية الدائرة وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية.