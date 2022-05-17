بريد الوطن.. واو عليه

حرف عطف

واو وثم وفاء كمان

واو تقولك جاى معايا إيد فى إيد

جى راكب جى ماشى من قُرَيِّب من بعيد

ضم كفك ويَّا كفى لو هتدخل تبقى صفى

إيد وواحدة إزاى تسقف إيد فى إيد

حرف واحد بينا يجمع حرف عطف

واو عليه

رغم صغره ضم منا ألف صف

وفى النهاية قالوا عنه إنه حرف

دوام بحبه لأنه بينى وبين حبيبى

ضم بينا هى طرف وانا طرف

حطُّه دايماً جوه قلبى فى أى ظرف

سامح لطف الله

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