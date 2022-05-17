بريد الوطن.. واو عليه
كتب:
الوطن
11:35 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
واو عليه
حرف عطف
واو وثم وفاء كمان
واو تقولك جاى معايا إيد فى إيد
جى راكب جى ماشى من قُرَيِّب من بعيد
ضم كفك ويَّا كفى لو هتدخل تبقى صفى
إيد وواحدة إزاى تسقف إيد فى إيد
حرف واحد بينا يجمع حرف عطف
واو عليه
رغم صغره ضم منا ألف صف
وفى النهاية قالوا عنه إنه حرف
دوام بحبه لأنه بينى وبين حبيبى
ضم بينا هى طرف وانا طرف
حطُّه دايماً جوه قلبى فى أى ظرف
سامح لطف الله
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