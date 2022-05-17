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محمود مسلم

بريد الوطن.. واو عليه

كتب:

الوطن
11:35 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
واو عليه

واو عليه

حرف عطف

واو وثم وفاء كمان

واو تقولك جاى معايا إيد فى إيد

جى راكب جى ماشى من قُرَيِّب من بعيد

ضم كفك ويَّا كفى لو هتدخل تبقى صفى

إيد وواحدة إزاى تسقف إيد فى إيد

حرف واحد بينا يجمع حرف عطف

واو عليه

رغم صغره ضم منا ألف صف

وفى النهاية قالوا عنه إنه حرف

دوام بحبه لأنه بينى وبين حبيبى

ضم بينا هى طرف وانا طرف

حطُّه دايماً جوه قلبى فى أى ظرف

سامح لطف الله 

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