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محمود مسلم

بريد الوطن .. ضلعك المعوج

كتب:

الوطن
09:32 م | الإثنين 16 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

 أنا اتمشيت

ف كل مشاعرك الرايقة

وعديت فيها فرحانة

ومريت بيها متضايقة

وأنا لوحدى

باطوفك سبعة قبل ما أنام

وأفوت على ضلعك المعووج

مكان ما خرجت.. ألاقى مقام

أصلى الفجر ف عيونك

وبادعى يا رب بس أعيش

وألاقى روحى فيك حضرة

وباستنى تكون درويش

                                                                              نجلاء نعيم 

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