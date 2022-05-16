بريد الوطن .. ضلعك المعوج

أنا اتمشيت

ف كل مشاعرك الرايقة

وعديت فيها فرحانة

ومريت بيها متضايقة

وأنا لوحدى

باطوفك سبعة قبل ما أنام

وأفوت على ضلعك المعووج

مكان ما خرجت.. ألاقى مقام

أصلى الفجر ف عيونك

وبادعى يا رب بس أعيش

وألاقى روحى فيك حضرة

وباستنى تكون درويش

نجلاء نعيم

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