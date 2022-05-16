بريد الوطن .. حل أزمتنا مع المواصلات فى مركز أبوحماد يا محافظ الشرقية

نشكو نحن أهالى مدينة ومركز أبوحماد بمحافظة الشرقية من قلة وسائل المواصلات لنقل الركاب ما بين مركز أبوحماد ومدينة التل الكبير، وفى أوقات أخرى انقطاعها التام، ولا توجد إلا سيارات ربع نقل، التى تخصّص لنقل الحيوانات يستخدمها السائقون لنقل الركاب، فيجلس الناس على روث الحيوانات فى صندوق السيارة مع مظلة، ناهيك عن سوء سلوك السائقين وتعاملهم مع الركاب، والمشاجرات الدائمة على الأجرة، ويحدث هذا تحت سمع وبصر المسئولين فى المركز، دون محاسبة من أجهزة محافظة الشرقية، نناشد السيد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توجيه المسئولين فى المركز لمتابعة حال وسائل المواصلات، وحل الأزمات التى يعانى منها المرفق فى المحافظة.

أهالى المركز

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