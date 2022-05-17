بريد الوطن.. أصدِر قراراً بالعفو عن ابني وأخرجه من سجن «أبوزعبل» يا وزير الداخلية

أنا رجل مسن، أعانى من عدد من الأمراض، وكل أملى فى الحياة أن يتم الإفراج عن نجلى على عمر على، الذى يبلغ من العمر 27 سنة، والمسجون حالياً فى سجن أبوزعبل رقم 2، عنبر 2، عنبر الاستراحة، وصادر ضده عقوبة الحبس 10 سنوات فى القضية رقم 2977 لسنة 2014 جنايات الخليفة، وقضى منها 6 سنوات ونصف السنة، أى أكثر من نصف المدة، وعلمنا أنه قد تم عرض أوراقه على ثلاث لجان للعفو، آخرها فى 25 أبريل الماضى، وفى كل مرة لا يحصل ابنى على فرصة عفو، رغم أنه لم يدخل السجن قبل ذلك، ولا ينتمى لأى كيانات إرهابية ولا سياسية. أناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التكرم بالعفو والإفراج عن ابنى.

عمر على عمر الشرقاوى - الخليفة - القاهرة

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