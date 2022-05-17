بريد الوطن.. «كلمتين وبس».. زكية ومظلومة

«الصلاة خير من النوم».. «الحاجّة زكية» بتقوم كل يوم تصلى الفجر وتختم الصلاة وتقول الأذكار كمان.. وبعدها تقوم تتخلص من قمامة منزلها.. تحمل قمامتها على رأسها وتنظر يميناً ويساراً وتلقيها أمام منزل جارتها «مظلومة»، وكأن «الصلاة» حاجة و«إيذاء الجار» حاجة تانية خالص.. ونسيَت المسكينة حديثَ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «لا يَدْخُلُ الجنَّة مَنْ لا يأْمَنُ جاره بوَائِقهُ».. قامت «مظلومة» فى الصباح، لكنها لم تُصلِّ الفجر حاضراً.. ووجدت هديةً أمام منزلها.. سألت الجيران.. كلهم حلفوا أيماناً مغلظة أنهم ما فعلوا ذلك، ومنهم الحاجة زكية «المصليَّة».. وأصروا على أنهم صلَّوا ويذكرون الله حتى الشروق.. تقوى وورع!.. أخذت «مظلومة» تشتم وتلعن مَن فعل ذلك.. ثم قامت خناقة بالشوم والسكاكين، والمولوتوف.. والجدعان يا عينى قطَّعوا بعض.. ابن الست زكية ضاع منه عدة تليفون، وجدها فى القمامة أمام منزل «مظلومة».. وبذلك تأكدت «مظلومة» أن «زكية» من فعلت ذلك. (الله أكبر.. الله أكبر).. الحاجة زكية سمعت أذان الظهر دخلت تتوضأ وتصلى.. عشان تكمل على طهارة.. رجاءً فتِّشوا فى الأسباب وعالجوها، واذهبوا لتهدئة الأمور، حتى أنتهى من كتابة «كلمتين وبس».

رزق عبدالمنعم خليف

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