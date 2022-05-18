سليمان وهدان: لا مانع من عودة السياسة للجامعات في أطر وقواعد محددة

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن الأحزاب السياسية يجب عليها فتح أبوابها وطرح برامجها أمام الشباب، ومنصاتها للتعرف عليها، بعد أن أصبحت عبارة عن لافتات دون برامج.

مشاركة الأحزاب السياسية في الجامعات بشكل مقنن

أوضح «وهدان»، خلال استضافته في «برنامج كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشباب غير مقصر، لكنه يجب عليه المشاركة بشكل أكبر، إلى أن نصل لمشاركة الأحزاب السياسية في الجامعات بشكل مقنن ومنضبط، لأن الجامعات هي مفرخة التيارات وملتقى شبابي متنوع، ولا مانع من عودة السياسة للجامعات في إطار وقواعد محددة.

وأشار «وهدان» إلى مشاركته في أحد الحوارات بجامعة بني سويف حول التعديلات الدستورية، ووجد إقبالا وسعادة كبيرة من الشباب على المشاركة في الندوة، لافتا إلى أن بعد الأحزاب السياسية عن الشباب في الجامعات، أوجد حاجزا كبيرا بين الشباب والسياسة، وفي حال عودة الأحزاب للجامعات من خلال ندوات تثقيفية وورش عمل بضوابط وقواعد، سيؤدي إلى خلق جيل لديه تفكير سياسي وطرق حوار ومناقشة، والقدرة على الاختيار بين الأحزاب.

الشباب حاليا عازف عن المشاركة والبعض ينضم للتيارات المتطرفة

أكد وكيل مجلس النواب، أن هناك بعض الشباب حاليا عازف عن المشاركة، والبعض ينضم للتيارات المتطرفة التي تصل إليه بشكل أسهل من وصول الأحزاب الرسمية المعروفة، مشيرا إلى أن الأزمات المالية وقلة الموارد للأحزاب، لما تجعلها منتشرة بالشكل الكافي، فلابد أن تنتشر في الجامعات والنقابات ومجالات المرأة، لكن لقلة الموارد المالية والظروف الحالية لم تنجح في ذلك.