«الوطن» تنفرد بنشر أسماء 38 مستريح.. والأموال التي تحصلوا عليها من المواطنين

أيام قليلة مرت على وقوع عدد كبير من المواطنين في أسوان ضحايا لجرائم نصب على يد من يُطلق عليهم المستريحون الذين استولوا على ملايين الجنيهات وسط حالة من الغضب على قرى ونجوع المحافظة خلال الأيام الماضية بعد وقوع الأهالي ضحية لعمليات نصب قادها سائق توك توك بالاشتراك مع باقي المستريحين ووصل عددهم إلى 38 متهم.

حصلت «الوطن» على أسماء جميع المستريحين في واقعة النصب على المواطنين بمحافظة أسوان واسماء المتهمين مصطفى البدري مصطفى،طه موسى منير،حسام ممدوح محمود،كريم عباس جبرة،جمعة دياب نوبي،محمد أحمد جبر الله،محمود عبد اللطيف الخياط،محمود عبد السلام محمد،شعبان أحمد محمد طه،أحمد بسطاوي المغلي،عمرو سعيد جبر الله،محمد خالد ابراهيم،أحمد بدري عبد النعيم،عيد السايح منصور،محمد رمضان شعبان،عادل محمد بدوي،عبد الطاهر عبد الرازق عبد الطاهر،أحمد عبد الفتاح محمود،علاء أحمد عبد المجيد،محمود فتحي عامر،محمد أمين الغول،عمرو علي العجوز،محمود صالح حصاوي،اسلام محمد أحمد،ابراهيم حسن أمين،عبده شعبان،عيد جبريل سليمان،مغربس جبريل أحمد.

ورصدت الوطن من خلال العديد من المقاطع المصورة شهادات الضحايا الذين أكدوا على ثقتهم فيهم وتسليمهم أموالهم لاستثمارها، قبل أن يتوقفوا عن السداد ويختفوا فجأة وبدأ الضحايا في التجمهر أمام منزله للمطالبة بأموالهم التي تبخرت.

وعلى مدار الأيام الماضية تقدم الضحايا بعدد كبير من البلاغات ضد النصابين لتبدأ السلطات الأمنية في التحرك وتقوم بإلقاء القبض على عدد منهم بعد مطاردات انتهت باستشهاد اثنين من لواءات الشرطة في حادث مروري خلال عملية القبض على مصطفى البنك في الظهير الصحراوي لمدينة ادفو.

وبعد ساعات من تجمهر الأهالي ووقوع أعمال شغب وعنف في قرية الشرفا التابعة لادفو تمكنت قوات الأمن من ضبط طتنى الحصاوي في حي العمرانية بمحافظة الجيزة وبحوزته 16 سبيكة ذهبية تزن 10.5 كيلوجرامات ومبالغ مالية ضخمة.