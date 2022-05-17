أحد ضحايا مستريح الإسكندرية: نصب علينا في 50 مليون جنيه واختفى

قال المهندس «ياسر»، أحد ضحايا مستريح الإسكندرية، إن نصاب الإسكندرية روؤف عبد ربه كان لا يهاب القانون، وأحضر أوراقا وملفا ضريبيا بالتجارة لتأسيس شركة للتجارة الإلكترونية، وكل أوراقه كانت سليمة.

وذكر «ياسر» أن المستريح أعلن في عدة صحف مختلفة تأسيس شركته، مبينا أنه كان يعطيهم أرباحا متغيرة باستمرار، مستخدما الربح غير الثابت بنسبة 3% شهريا من المبلغ.

شريك للمستريح بنسبة 5%

وأضاف «ياسر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التجارة الإلكترونية أمر معروف، وحاليا ظهرت المضاربة في الأسهم، ويتم استخدامها من أجل النصب على الأشخاص، لافتا إلى أن المستريح كان لديه شريك بنسبة 5% فقط.

اسم مستريح الإسكندرية

وأوضح أحد ضحايا مستريح الإسكندرية، أن روؤف عبد ربه المستريح سوّق لنفسه بأنه يمتلك شهادات من دول أوروبية، وأنه خبير في التجارة الدولية، ولكنه اختفى منذ شهرين ونصف الشهر، لافتا إلى أنه كان يتواصل معهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال الفترة الماضية، ونصب على الأشخاص في مبلغ قيمته 50 مليون جنيه مصري.

ظاهرة المستريح

وظهر ما يعرف بـ المستريح في مصر منذ عدة سنوات، بعدما جمع أحد الأشخاص الأموال بزعم توظيفها ومنح أصحابها عوائد مغرية واختفى، وكل مستريح يستخدم نفس الطريقة وهي إغراء الأشخاص بتوفير فوائد مرتفعة لهم تتخطى الفوائد التي تعطيها البنوك أو شركات البورصة، ما يدفع الأشخاص لوضع أموالهم معه ولكن في النهاية يكتشفون أنه شخص نصاب.