السجن 15 سنة لـ«مستريح مغاغة» وإلزامه برد 1.5 مليار جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم بني سويف، برئاسة المستشار ياسر علي خليفة، اليوم الثلاثاء، حضورياً بمعاقبة المتهم «ح. أ. أ.»، 45 سنة، المعروف إعلامياً باسم «مستريح مغاغة» في محافظة المنيا، بالسجن لمدة 15 سنة.

إلزام المتهم برد 1.5 مليار جنيه

تضمن الحكم إلزام المتهم برد مبلغ 1.5 مليار جنيه، قيمة المبالغ التي جمعها «مستريح مغاغة» من المواطنين، بالإضافة إلى معاقبة المتهم وشريكه «م. ع.»، الذي جرت محاكمته غيابياً، بتغريمهما مبلغ 10 ملايين جنيه، ومعاقبة المتهم الثالث «ع. ع.»، 52 سنة، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة 41 متهماً آخرين من المندوبين الذين كان يستعين بهم المتهم الأول، بينهم 10 حضورياً، و31 غيابياً، بالحبس لمدة سنة لكل منهم، ومعاقبة 3 متهمين آخرين، بينهم سيدة، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لتورطهم جميعاً في جمع مبلغ مليار و500 مليون جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة.

قرار المحامي العام بإحالة المتهمين للمحاكمة

وقرر المحامي العام لنيابات شمال المنيا، في وقت سابق، إحالة المتهم «ح. أ. أ.»، الشهير بـ«مستريح مغاغة»، و46 متهماً آخرين، إلى محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية، لقيامه بجمع مبالغ مالية من الأهالي والاستيلاء عليها، تصل إلى 1.5 مليار جنيه، على سبيل استثمار تلك المبالغ وتوظيفها بقطاع المحاجر وتصديرها لدولة الصين، ومنح المودعين لديه فوائد تصل إلى 20%.

وتلقى مدير أمن المنيا إخطاراً بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المحافظة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، وفريق البحث برئاسة رئيس مباحث العدوة، ومعاون أول مباحث مغاغة، من القبض على «ح. أ.»، المعروف بـ«مستريح مغاغة»، وأحد معاونيه من قرية «فقادة»، بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين، تجاوزت 1.5 مليار جنيه، بحجة استثمارها في الرخام، والتصدير لدولة الصين.