المسلماني: الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية غير مسبوقة

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني أن الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية غير مسبوقة ومنها نسب التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والتضخم في آسيا وكل دول العالم، وتأثر أسعار القمح والزيت والسكر والحديد والنفط بهذه الحرب.

من المحتمل اهتزاز الدولار مستقبلًا وارتفاع الروبل الروسي

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه من المحتمل اهتزاز الدولار مستقبلًا وارتفاع الروبل الروسي، مشددًا على أنه لا يوجد يقين على أن الدولار سيظل مسيطرًا أو يقين على صعود الروبل الروسي، مضيفًا: «منقدرش نقول هل نجحت السياسة الروسية في مواجهة الدولار ولا هل نجح بايدن في مواجهة روسيا»، مشددًا على أن المؤكد هو الضرر الذي لحق بالعالم نتيجة هذه الحرب التي لا معنى لها على حد توصيفه.

سد مائي هو سبب احتلال خيرسون

وكشف المسلماني عن سبب احتلال منطقة خيرسون الأوكرانية، مشيرًا إلى أن السبب هو بناء أوكرانيا لسد على أحد الأنهار هناك تسبب في منع وصول المياه العذبة لشبه جزيرة القرم والتي كانت تحصل على 90% من احتياجاتها من المياه العذبة من هذا النهر.

وتحدث المسلماني عن تفاصيل مصنع الحديد في ماريبول بأوكرانيا والذي تحصنت فيه القوات الأوكرانية، لافتًا إلى أنه أنشأه الاتحاد السوفييتي ومساحته 3 كيلو مترات طول في 3 كيلو مترات عرض، وأن هناك مدينة تقع تحت هذا المصنع وفيها حتى زراعة الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أنه أقيم كملجأ نووي للرؤساء والقادة ويمكنهم أن يقيموا فيه لمدة عام كامل أثناء إدارة حرب نووية.