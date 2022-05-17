روسيا تعلن انسحابها من مجلس دول بحر البلطيق: ضد مصالحنا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنَّ روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق، إلا أن ذلك لن يؤثر على وجودها في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إنه رداً على الأعمال العدائية، فإن وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف بعث برسالة إلى وزراء البلدان الأعضاء في مجلس دول بحر البلطيق، والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكذلك إلى أمانة المجلس في ستوكهولم بإشعار بالانسحاب من المنظمة.

الانسحاب لن يؤثر على روسيا

وأضاف البيان أنَّ إنهاء العضوية في مجلس دول بحر البلطيق لن يؤثر على وجود روسيا في المنطقة، مضيفاً تشديده على أن محاولات طرد بلدنا من بحر البلطيق محكوم عليها بالفشل.

روسيا: سنواصل العمل مع الشركاء الذين يتحلون بالمسؤولية

وتابع البيان أنَّ روسيا سوف تواصل العمل مع الشركاء الذين يتحلون بالمسؤولية، بالإضافة إلى تنظيم النشاطات حول القضايا الرئيسة لتنمية منطقة البلطيق التي تمثل تراثاً ثقافياً مشتركاً.

وختمت وزارة الخارجية الروسية بيانها قائلة إنَّ «الدول الغربية، ودعونا نطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية، احتكرت المجلس لأغراضها الانتهازية، وهم يخططون ليكون عمله على حساب المصالح الروسية».