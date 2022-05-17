نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة: عناصر كتيبة «آزوف» استسلموا دون شروط

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن عناصر كتيبة آزوف الأوكرانية الذين كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الساحلية، استسلموا بدون شروط.

بوليانسكي يرد على «نيويورك تايمز»: نازيو آزوف استسلموا

وكتب بوليانسكي على تويتر، اليوم الثلاثاء: «لم أعرف أن هناك مثل هذا العدد الكبير من الوسائل لنقل نبأ بسيط مفاده أن نازيي (آزوف) استسلموا بدون شروط»، حسب تعبيره.

جاء ذلك تعليقا على مقال لصحيفة «نيويورك تايمز»، ذكر أن القوات الأوكرانية نفذت مهمتها القتالية في ماريوبول، ويجري إجلاء المقاتلين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن 265 مقاتلا من المحاصرين داخل مصنع آزوفستال ألقوا سلاحهم، بمن فيهم 51 جريحا بحالة خطيرة.

وأضافت أنه جرى نقل جميع المحتاجين للعلاج الطبي إلى مستشفى في نوفوآزوفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونقل فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية لقطات لعلاج أحد المصابين بالفعل داخل المستشفى.

وكانت مصادر رسمية أوكرانية قد أعلنت قبل أيام أن الاستسلام ليس خيارا أمام المقاتلين الأوكرانيين داخل مصنع آزوفستال.

أحد مقاتلي آزووف لـ«روسيا اليوم»: تعرضنا للخداع

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن أحد المقاتلين الذي أعلنوا استسلامهم أنهم كانوا يتعرضون للخداع من جانب سلطات كييف، إذ جرى إخبارهم أن القوات الأوكرانية تنفذ عمليات قتالية وتقترب منهم من أجل تحريرهم.

وتتهم روسيا مقاتلي كتيبة آزووف الذين كانوا محاصرين داخل مصنع آزوفستال بالنازية وبأنهم تورطوا في جرائم ضد الأوكرانيين الذين يتحدثون الروسية طوال الـ8 سنوات الماضية.

وفي المقابل، تنفي كييف هذه الاتهامات، وتشير إلى أن عناصر هذه الكتيبة يدافعون عن وطنهم، حسب تأكيدها.