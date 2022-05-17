كييف تعلن تعليق مفاوضات روسيا وأوكرانيا وتلقي باللوم على موسكو

أعلنت السلطات الأوكرانية تعليق مفاوضات روسيا وأوكرانيا، التي بدأت إثر اندلاع الحرب فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مرجعة السبب إلى فشل موسكو فى إيجاد مجالات للتسوية.

وفى التفاصيل بشأن تعليق مفاوضات روسيا وأوكرانيا، قالت كييف اليوم الثلاثاء، إن محادثات السلام لإنهاء القتال مع روسيا في أوكرانيا، جرى تعليقها وألقت باللوم على موسكو في فشلها في إيجاد مجالات للتسوية.

ونقل بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني قوله «عملية التفاوض معلقة».

أوكرانيا: عملية التفاوض مع روسيا معلقة

وعلق بودولياك، على تعليق مفاوضات روسيا وأوكرانيا وهو أيضًا كبير مفاوضي كييف في المحادثات مع الوفد الروسي، إن موسكو تتجاهل دورها «السلبي للغاية» في العالم.

ونقل عن بودولاك قوله «الهدف الاستراتيجي للروس هو: الكل أو لا شيء».

وقال إن روسيا فشلت في فهم أن الحرب «لم تعد تجري وفقًا لقواعدها أو جدولها الزمني أو خططها».

عقدت المحادثات بين الوفد الروسي والأوكراني بشكل منتظم سواء بشكل شخصي أو عبر وصلة الفيديو منذ أن أمر الكرملين القوات الروسية بالدخول إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

والتقى وزيرا خارجية أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات غير حاسمة في تركيا في مارس، تلاها اجتماع للوفدين في اسطنبول ، فشل أيضًا في تحقيق نتائج ملموسة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو في وقت سابق الثلاثاء إن المحادثات لم تعقد «بأي شكل» بين الجانبين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس.

المحكمة الجنائية الدولية ترسل فريقا من المحققين إلى أوكرانيا

فى السياق، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية فريقًا من المحققين وخبراء الطب الشرعي إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة فيما وصفته بأنه "أكبر انتشار على الإطلاق" في تاريخها.

وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، إن فريق المحكمة الجنائية الدولية سيقدم تحقيقاتنا في الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وسيقدم الدعم للسلطات الوطنية الأوكرانية.

وقال خان في بيان إن المحققين سيبحثون عن الخيوط ويجمعون شهادات الشهود المتعلقة بالهجمات العسكرية، قائلا إنهم «سيعملون أيضًا مع السلطات الأوكرانية، لتعزيز سلسلة الاحتجاز فيما يتعلق بالأدلة القاطعة».