«صباح الخير يا مصر» يقدم حلقة خاصة عن موسم حصاد القمح في مصر «فيديو»

قدّم الإعلاميان مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي حلقة خاصة من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، عن موسم حصاد القمح، ومواصلة عمليات توريده للشون والصوامع، في عدد من محافظات الصعيد والدلتا.

«كفاكي»: القمح هو رغيف العيش والسلعة الاستراتيجية

وقال الإعلامي مصطفى كفافي، خلال الحلقة: «اليوم، نحن متواجدون في عدد كبير جدا من المحافظات، بين قبلي وبحري، وسنكون وسط الناس ومع المزارعين وفي الأرض ومع المسؤولين والصوامع وشون التخزين، وسننقل لكم الصورة الكاملة لحصاد القمح».

وأكد الإعلامي مصطفى كفافي أن مصر تعيش موسما من أهم مواسم الحصاد: «القمح بالنسبة لنا هو رغيف العيش والسلعة الاستراتيجية التي تهتم بها الدولة بشكل خاص، وعشان كده بنشوف اهتمام متزايد من الدولة والحكومة بزيادة الأراضي المزروعة بالقمح سواء في الدلتا أو وجه قبلي أو آلاف الأفدنة التي تم استصلاحها في المشروعات القومية».

«الشرقاوي»: ننقل لكم خير مصر الموجود في كل الأماكن

بينما قالت الإعلامية منة الشرقاوي: «سنكون موجودين اليوم، وننقل لكم خير مصر الموجود في كل الأماكن مثل بني سويف والفيوم والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة، بيطمنا على محصول القمح في مصر، ويرسم الفرحة على وجوه المزارعين الذين يحصدوا نتيجة جهدهم وتعبهم».

وأشارت الإعلامية منة الشرقاوي إلى أنّ الدولة تقدر جيدا مجهود المزارعين طول الموسم وقدمت حوافز رائعة بخصوص إجراءات استلام القمح في الصوامع والشون بكل المحافظات المصرية.