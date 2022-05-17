«الزراعة»: 6000 جنيه الحد الأدنى لسعر طن القمح

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، إن الحكومة تأخذ القمح وتسوقه لذا يمكن للفلاح أن يزرع كميات كبيرة دون أن يقلق بشأن تسويق السلعة، لافتا إلى أن التعاقد قبل الزراعة يتم الاتفاق فيه على السعر من خلال وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية وتم تحديد 6000 جنيه للطن كحد أدنى، لافتا إلى أنه يتم زيادة السعر إذا حدث رفع خلال توريد الكمية.

تحديد حد أدنى لتوريد القمح في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الحد الأدنى للتوريد يتم تطبيقه حتى إذا انخفضت الأسعار العالمية أو المحلية للقمح.

مركز الزراعات التعاقدية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أن مركز الزراعات التعاقدية يكون طرفا ثالثا في عقد شراء المحصول، ويمثل المركز الدكتورة هدى محمد رجب، ويعمل هذا الأمر على طمأنة الفلاح وبيع منتجه في أسرع وقت.

ارتفاع أسعار القمح عقب الحرب الروسية الأوكرانية

وارتفعت أسعار القمح بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي، التي أثرت على الحالة الاقتصادية للعالم كله.