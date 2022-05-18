محافظ الشرقية: التغلب على مشكلة تأخير مستحقات مزراعي القمح «فيديو»

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنّ حجم الكربوهيدرات في القمح المصري تخطى 70%، إذ أنّ الحبة كبيرة ونقية جدا، مشددا على أنه حتى الآن لا توجد أي شكوى عن تأخير المستحقات الخاصة بالمزارعين فالأسعار تتراوح ما بين 865 جنيها لـ885 جنيها، وهذه الأرقام جيدة جدا، والأهم من ذلك أن الفلاح يستلم أمواله فورا، ففي الماضي كان يشتكي الفلاحون من تأخر صرف المستحقات.

«غراب»: افتتحنا صوامع بطاقة إنتاجية 90 ألف طن

وأضاف محافظ الشرقية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «افتتحنا مؤخرا في المحافظة صوامع كبيرة جدا بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن، ولدينا 9 محافظ طاقتها التخزينية 452 ألف طن، ولم نعد نتعامل بنظام الشون مثلما كان عليه الحال في الماضي».

المحافظ: الشون لديها نظام مختلف مثل الخرسانة والتبخير

وشرح محافظ الشرقية أنه لم يعد القمح يتعرض للحرارة والقوارض، فالشون أصبح لديها نظاما مختلفا مثل الخرسانة والتبخير، إذ أن كل الإجراءات والمتابعة والحفاظ على درجة الرطوبة، والوضع بات مختلفا تماما، وهو ما كان له أثر جيد على الفاقد، الذي قلّت نسبته بصورة كبيرة جدا.

ويأتي هذا في إطار عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، حلقة خاصة من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني ومنة الشرقاوي ومصطفي كفافي، عن موسم حصاد القمح، ومواصلة عمليات توريده للشون والصوامع، في عدد من محافظات الصعيد والدلتا، ويشارك في تقديم الحلقة، الإعلاميين، كريم بيبرس وجيرمين ابراهيم وسالي سليم، إذ يسلط البرنامج الضوء على مواصلة شون وصوامع القمح بالمحافظات، واستلام المحصول من المزارعين وتخزينه بالصوامع بعد الكشف عليه من فرق المتابعة.