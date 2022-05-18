إيرادات بملايين الجنيهات من بيع «البراويز الخشبية».. جهاز حكومي يوضح

تدخل الأخشاب بأنواعها في تصنيع العديد من قطع الأثاث والديكورات المنزلية، من بينها البراويز الخشبية والأرفف والمكتبات، التي تتميز بجمال تصميماتها لسهولة تشكيل قطع الأخشاب وحفر أشكال بارزة عليها، بجانب توافر العديد من الخامات والأنواع؛ ما يعطي مرونة لأسعار المنتجات المتوافرة في السوق المحلي.

190 ألف جنيه أرباح سنوية من مشروع تجارة براويز وديكورات خشبية

وكشفت دراسة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي الأرباح السنوية لـ مشروع تجارة براويز وديكورات خشبية إلى نحو 130 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، متوقعا مضاعفة هذا المبلغ ليصل إلى 190 ألف جنيه كأرباح سنوية خلال العام الخامس.

1,65 مليون جنيه إيرادات تجارة البراويز بنهاية العام الخامس للمشروع

وأضافت الدراسة، أنَّ تجارة البراويز وبيع الديكورات الخشبية تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 1,16 مليون جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، فيما تتضاعف الإيرادات أيضا لتسجل نحو 1,65 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

وأرجع الجهاز في دراسته، ارتفاع الإيرادات والأرباح لمشروع تجارة البراويز والديكورات الخشبية من أرفف مكتبيه وغيرها، إلى الطلب المرتفع عليها بالسوق المحلي طوال العام، لاستخدامها في المكاتب والمدارس والمنازل والفنادق وغيرها، ما يضمن سرعة دوران المنتج، بمعدل عائد داخلي أكبر من 5 أضعاف ما سيتم إنفاقه على التكاليف.

تدبير 81 ألف جنيه بقرض بنكي

وبالنسبة للاستثمارات الكلية للمشروع، قدَّرت الدراسة وصولها إلى 140 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى للنشاط، يمكن تدبير 81 ألف جنيه منها بقرض بنكي بضمان المشروع والتمتع بتسهيلات ائتمانية مثل السداد على أقساط لمدة تصل إلى 5 سنوات، بفائدة تناقصية 5%، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة.

أكدت الدراسة على إمكانية استرداد النفقات الثابتة لمشروع تجارة البراويز والديكورات الخشبية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عام ونصف، وذلك لسرعة دوران المنتج بالسوق المحلي وارتفاع إيرادات المشروع، بجانب بساطة الإمكانات اللازمة لبدءه، كما أنَّه لا يحتاج سوى لـ 3 أفراد فقط كعمالة تسهل عملية البيع.