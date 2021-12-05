«البنك الزراعي»: نمول مشروعات صغيرة ومتوسطة.. ومهتمون بالمرأة الريفية

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي لن يدخر أي جهد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلاف أن البنك الزراعي يتعاون مع المحافظات في دعم بعض المشروعات برأس مال وصل لـ6 مليارات جنيه.

وأوضح أن البنك الزراعي مهتم بالمرأة الريفية، إذ أطلق البنك منتجا تمويليا جديدا تحت مسمى «باب رزق» مع إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، إذ يوفر المنتج الجديد قرض برأس مال يتراوح ما بين 2000 جنيه و10 آلاف جنيه، لإقامة بعض المشروعات الصغيرة مثل تربية بعض الدواجن أو إقامة أي مشروع صغير للغاية.

البنك الزراعي المصري لديه 1200 فرع في كل أنحاء مصر

وأضاف «فاروق»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن البنك الزراعي المصري لديه 1200 فرع في كل أنحاء مصر، ونعمل على زيادة هذه الفروع بصورة أكبر، خاصة وأن البنك يتعامل مع 45 مليون مواطن في الريف المصري، ويتم تعيين الموظفين من أهالي القرى، سواء موظفي البنوك أو موظفي الأمن، كما أن تعيينات البنك الزراعي تخضع لكافة المعايير والمقاييس المصرفية التي تتمثل في الحصول على تقدير جيد، ومقيم في نفس القرية، وبعض الشروط الأخرى، موضحًا أنه خلال العام الماضي تم تعيين 2000 موظف جديد بالبنك الزراعي من حديثي التخرج.