المنتج حسام علوان يقدم ورشة للإنتاج السينمائي في مهرجان أفلام السعودية

يقدم المنتج السينمائي حسام علوان ورشة عن تطوير وإنتاج وتوزيع الفيلم السينمائي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية، في الفترة من 2 إلى 8 يونيو المقبل، ويتطرق خلال الورشة إلى مجموعة واسعة من النقاط منها التغيرات في مجال الإنتاج، التمويل والبيع المسبق والإنتاج المشترك، بالإضافة إلى الإنتاج والتوزيع الرقمي.

ويتسع جدول الورش التدريبية المقدمة في مهرجان أفلام السعودية لتشمل ورشة الإنتاج التي يقدمها حبيب عطية، ورشة بناء الموسيقى في معمار الفيلم تقدمها غيا الرشيدات، ورشة التمثيل والإخراج السينمائي يقدمها المدرب العالمي جيمس سافوكا، بالإضافة إلى ورشة تصميم الصوت تقدمها رنا عيد.

أعضاء لجان تحكيم مسابقات مهرجان أفلام السعودية الـ8

وكشفت إدارة المهرجان عن أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة، إذ يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المنتج العراقي قتيبة الجنابي، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرج المصري أحمد فوزي صالح، الممثلة والكاتبة السعودية عائشة كاي، بينما يترأس المخرج والمؤلف المغربي حكيم بلعباس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة التي تضم في عضويتها الفنانة السعودية إلهام علي، والسينمائية السويسرية أيتن سراي.

ويتولى المخرج والكاتب السعودي عبد المحسن ضبعان لجنة تحكيم مسابقة السيناريو، التي تضم الشاعر والناقد السعودي محمد الحرز بالإضافة إلى المخرجة ضياء يوسف.

69 فيلما في مهرجان أفلام السعودية.. وتكريم الكويتي خالد الصديق

ويشارك في الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية السينمائي 69 فيلما، من بينها 8 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، بالإضافة إلى 28 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، و33 فيلما في العروض الموازية، وحدت إدارة المهرجان تكريم اسم السينمائي السعودي الراحل خليل بن إبراهيم الرواف، بالإضافة إلى المخرج خالد الصديق، الذي يعتبر رائد الحركة السينمائية الكويتية.