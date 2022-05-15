المخرج أحمد فوزي صالح عضوا بلجنة تحكيم مهرجان أفلام السعودية

يشارك المخرج أحمد فوزي صالح، في عضوية لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان أفلام السعودية، التي يترأسها المننتج العراقي قتيبة الجنابي، وتضم في عضويتها الممثلة الكندية من أصل سعودي عائشة كاي، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 2 إلى 9 يونيو المقبل.

36 فيلما تتنافس على جوائز «النخلة الذهبية»، من بينها 8 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وهم: «جنون»، «قبل أن ننسى»، «زبانية الوقت الضائع»،«قرقيعان»، «حياة امرأة»،«كيان»، «خلني ساكت»، و«قوارير»، بينما تضم مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلما، بخلاف 33 فيلما في العروض الموازية، وذلك وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للمهرجان على «تويتر».

تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية

وتشهد الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية، تكريم اسم الممثل الراحل خليل الرواف، الذي يعتبر أول ممثل عربي يقوم بأدوار في هوليوود، وذلك بالإضافة إلى تكريم المخرج والمنتج الكويتي الراحل خالد الصديق.

أحمد فوزي صالح يسافر لـ «كان» بـ «هاملت من عزبة الصفيح»

وعلى الجانب الآخر، يستعد المخرج أحمد فوزي صالح للسفر إلى مدينة كان الفرنسية، حيث يشارك مشروع فيلمه «هاملت من عزبة الصفيح»، كواحد من إجمالي 16 مشروعا يشاركون في منتدى L'Atelier للإنتاج المشترك لدعم صانعي الأفلام، والمقام على هامش فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري.

«هاملت من عزبة الصفيح» هو التجربة الروائية الطويلة الثانية لـ أحمد فوزي صالح، وهو رؤية جديدة ومعاصرة للمسرحية التي تحمل توقيع الكاتب الكبير وليام شكسبير، وحصل على 5 جوائز من منصة الجونة السينمائي لدعم الأفلام، في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة عام 2020.