تقرير لـ«أوراسكوم»يكشف بشائر قطاع السياحة المصري رغم الحرب الروسية الأوكرانية

توقع تقرير شركة أوراسكوم للتنمية، أداءً جيدًا لقطاع السياحة المصري، مشيرًأ إلى استئناف الرحلات الجوية القادمة من بولندا مؤخرًا إلى مطار طابا في الربع الثاني من 2022؛ ما يبشر بأداء أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير، أن المصريين لا يزالون يمثلون أكثر من 46% من إجمالي نسبة الإشغال في فنادق الجونة، وأن السوق يعتمد بشكل كبير على أسواق أوروبا الغربية، وخاصة ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وسويسرا، باعتبارها أسواق رئيسية للسياحة الأجنبية.

تحديات واضطرابات اقتصادية صعبة

وتابع: «بدأت السنة المالية 2022 بتحديات واضطرابات اقتصادية صعبة على الصعيد العالمي والمحلي بسبب الصراع الروسي والأوكراني».

ومع اشتداد حالة عدم اليقين وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يزداد الطلب من الأسواق الناطقة باللغة الألمانية والتي تغذي وتعتبر من العملاء الدائمين في الجونة، مشيرًا إلى أن فنادق الجونة حافظت على أدائها التصاعدي الناجح منذ الربع الرابع من عام 2021 واستفادت من علاقاتها القوية مع شركات السياحة الأوروبية الرائدة.

نسبة إشغال الفنادق وصلت إلى 61%

ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل الإشغال للغرف الفندقية في الربع الأول من عام 2022 إلى 61٪ مقارنة بالربع الأول لعام 2021 والتي سجلت 26٪، بمتوسط سعر للغرفة بلغ 1,313 جنيهًا مصري في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 1,157 جنيه مصري في الربع الأول 2021، وعلى الجانب الآخر فقد مثل الأجانب 54% من إجمالي نسبة الإشغال في الجونة خلال الربع الأول من عام 2022.