المنوفية: نزرع 117 ألف فدان قمح.. والصوامع جاهزة للمحصول (فيديو)

قال محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظة المنوفية، إن المحافظة لديها 117 ألف فدان تزرع قمحا، بطاقة توريد قدرها 220 ألف طن، كما أنّ الصوامع جاهزة لاستيعاب كل الإنتاج، موضحا أنّ المحافظة لديها 6 صوامع و6 هناجر و2 شونات أسفلتية، مشيرًا إلى أنّ رؤية رئيس الجمهورية بزراعة الأماكن الجديدة كانت استباقية، مثل توشكى والدلتا الجديدة.

موسم حصاد القمح هذا العام مختلف عن كل سنة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظة المنوفية خلال لقاء مع الإعلامية بسنت الحسيني ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، «لدينا 6 هناجر أيضا، عبارة عن نقاط تجميع، وليس لدينا شون ترابية نهائيا لأننا نستهدف تقليل الفاقد من المحصول، بعدما كان يمثل فاقدا كبيرا على مستوى الجمهورية»، مشيرا إلى أن موسم حصاد القمح هذا العام مختلف عن كل سنة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا: «لدينا ما يكفينا، ولن نحتاج شيئا حتى نهاية الأزمة بإذن الله، واتبعنا سياسة صنفية من خلال التوسع الرأسي».

هناك نسب زيادة في التوريد للشون والصوامع

وأضاف التركاوي، «منذ بداية الموسم وحتى الآن وهناك نسب زيادة في التوريد للشون والصوامع، بسبب الحس الوطني عند المزارعين ولديهم إحساس بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، وبالتالي فإنهم يحرصون على دعم القرار السياسي، ونسبة التوريد لدينا جيدة حتى الآن».

الاستعداد للموسم الحالي كان خاصا من خلال لجان جرى تشكيلها

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظة المنوفية: «الجو هذا العام شتوي وهذا الأمر مناسب للقمح، ونحن مستبشرون إن الخير كتير السنة دي»، لافتًا إلى أنّ الاستعداد للموسم الحالي كان خاصا من خلال لجان جرى تشكيلها، وضحرنا اجتماعا مع الوزير بخصوص لجنة التوريد واجتماع مع المحافظ لتشكيل لجان وغرف عمليات حتى يتضامن الجميع في عمليات التوريد.