 أكاديمية البحث العلمي: 79 فريقا تنافسوا في المسابقة الدولية للروبوتات

اختتمت الدورة الأولى من «المسابقة الدولية للروبوتات» التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مدينة العلمين الجديدة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضر حفل الختام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال، وشارك في المسابقة 79 فريقًا، و800 مشارك من أربع دول وهي الأردن، مصر، بوليفيا، والجزائر.

هدف المسابقة توطين هذه الصناعة محليًا

وتستهدف المسابقة الدولية للروبوتات تمهيد المستقبل لتمكين الاستفادة من تقنيات الروبوتات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتوطين هذه الصناعة محليًا وبناء كتلة حرجة من شباب المهندسين المصريين في هذا المجال.

وشارك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التنفيذ تحالف من مجمع إبداع برج العرب الممثل بجمعية اتصال، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، والجامعة المصرية اليابانية، ونظم الحدث وحفل الختام شركة دلتا سكوير، وأقيم الحفل تحت رعاية هيئة قناة السويس، ومؤسسة مصر الخير.

37 فريقًا يشاركون في المسابقة الدولية لكاسحات الألغام

وضم حفل الختام نهائيات 4 مسابقات عالمية، إقليمية، ومحلية، وكانت منافسة قوية من الطلاب المشاركين من مدارس المتفوقين والجامعات المصرية الحكومية والخاصة، إذ شارك 37 فريقًا في المسابقة الدولية لكاسحات الألغام، و8 فرق في مسابقات تحدي الروبوتات المقاتلة «ميتال مونسترز»، بينما شارك 17 فريقًا في سباقات الغواصات البحرية، و17 فريقًا في مسابقة Sea Perch التي يُستخدم فيها الغواصات الآلية.

وأقيم الاحتفال بمشاركة لفيف من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء هيئات ومؤسسات إقليمية ودولية، وكذلك لفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

فريق جامعة 6 أكتوبر يفوز بالمركز الأول

وأعلن الدكتور محمود صقر أسماء الفرق الفائزة في مسابقة كاسحات الألغام من الجامعات، وفاز بالمركز الأول فريق جامعة 6 أكتوبر، وفاز بالمركز الثاني فريق جامعة زويل ويلية فريق جامعة الإسكندرية، الذي فاز بالمركز الثالث، أما عن الفائزين من طلاب مدارس المتفوقين في مسابقة كاسحات الألغام أيضاً فاز بالمركز الأول فريق أكاديمية (robokid)، والمركز الثاني حصل عليه فريق ماد تيم، والمركز الثالث كان من نصيب فريق CIC انوفيشن، والفائزين من مسابقات تحدى الروبوتات المقاتلة هم: فريق المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، الذي فاز بالمركز الأول، أما المركز الثاني فاز به فريق جامعة 6 أكتوبر، والمركز الثالث كان من نصيب جامعة المنصورة، والمركز الرابع حصلت عليه جامعة حلوان، أما الفائزون في مسابقات الغواصات البحرية من الجامعات، فهم: في المركز الأول والثاني فريقان من جامعة الإسكندرية، والمركز الثالث كان من نصيب فريق الأكاديمية البحرية، وفاز طلاب المدارس في مسابقات الغواصات البحرية بالمركز الأول فريق أوركا، والمركز الثاني فريق IVY، والفائزين في مسابقة الغواصات الآلية من الجامعات هم فريق MIA من جامعة الإسكندرية، أما المركز الثاني حصل عليه فريق Torpedo من جامعة الإسكندرية، وحصل على المركز الثالث فريق Abydos من الأكاديمية البحرية، أما الفائزون في مسابقة SEA PERCH هم فريق R.E Marines الذين حصدوا المركز الأول، والمؤهلين لتمثيلنا في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وفريق مدرسة الفاروق فاز بالمركز الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب فريق إبداع جيكس.

وأشار «صقر» إلى أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتي على قمة أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية 2030 لربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع.

جدوى البرامج البحثية التي تتبناها وزارة التعليم العالي

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن إعلان النتيجة النهائية في المسابقة الدولية للروبوتات يعكس جدوى البرامج البحثية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية، ومن المنتظر أن يتحول الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، إلى قبلة سنوية لصناعة الروبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا حرص الأكاديمية على هذا الحدث العالمي إلى جانب التمويل الذي بلغ 6 ملايين جنيه على تقديم المحتوى الفني المناسب والخبرة اللازمة والأدوات التقنية التي من شأنها دعم التصنيع، بالإضافة إلى السير قدمًا نحو ترسيخ مفاهيم صناعة الروبوتات في المجتمع لتوفير البرامج التحفيزية اللازمة للخروج بأفضل نتائج، مثل فرص احتضان المشاريع الفائزة.

تنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة للنهوض بصناعة الروبوتات

وأضاف أن الأكاديمية حريصة على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة للنهوض بصناعة الروبوتات في مصر، وحشد وتجميع القدرات المصرية الشابة والمبتكرة في هذا المجال، وأن مخرجات تنفيذ هذه المسابقة سينتج عنها تطوير قدرات وبناء فرق بحثية وطنية وتحالفات تكنولوجية جديدة في مجال صناعة الروبوتات ونشر أبحاث مشتركة وبراءات اختراع.

المسابقة امتداد لنشاط مجمع إبداع

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال إن مسابقة العلمين الدولية للروبوتات هي امتداد لنشاط مجمع إبداع برج العرب والذي جرى تأسيسه عام 2017 من خلال مبادرة مجمعات الإبداع والتي أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إذ يعتبر مجمع الإبداع النموذج المثالي للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي ومنظمات الأعمال.

وأضاف «شديد» أن مسابقة الروبوتات الدولية من المقرر أن تقام سنويًا في مدينة العلمين الجديدة والتي تعد أحد أكبر المدن الذكية الجاري إنشاءها حاليًا، وذلك للترويج للمدينة الدولية، كما أن تكنولوجيا الروبوتات الأرضية لاكتشاف الألغام هي إحدى ثلاث مسابقات يحتاجها الساحل الشمالي لتطهيره من الألغام.