التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في القاهرة.. وتشيد بـ«الضبطية القضائية»

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تزاول العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة «الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام»، ومقرها (82 شارع مصطفی النحاس - مدينة نصر - الدور الثالث، محافظة القاهرة)، والتي تعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّها تمنح دبلومه مُتخصصة في المجالات التالية: «المُذيع الشامل - التعليق الصوتي الشاملة - الدبلاج - الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي»، كما تدعى بأنّها أكاديمية مُتخصصة في التدريب الإعلامي بالطريقة الأمريكية.

غلق منشأة وهمية

وأصدر وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، وخاطب محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، كما أشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستُكثف مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمُزاولة أنشطة تعليمية.

لجان الضبطية القضائية

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأكد المُتحدث الرسمي أنّه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل، تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتفعيل مُلاحقتها للكيانات الوهمية بأنحاء الجمهورية كافة، لافتا إلى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، كي لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

ولفتت إلى أنّه حال الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة: موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي http://mohesr.gov.eg حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) https://www.facebook.com/MOHESREGYPT حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (اإنستجرام) https://www.instagram.com/mohesregypt/ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر) https://twitter.com/Mohesregypt قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العاليhttps://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl.