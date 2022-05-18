مدير صوامع المنوفية: نستقبل في اليوم 1400 طن قمح «فيديو»

قال عبدالمنعم منصوري، مدير عام الصوامع بمحافظة المنوفية، إن المحافظة بها صوامع ضخمة للقمح، فصومعة مدينة شبين الكوم المعدنية لتخزين القمح بها 6 خلايا، وكل خلية تضم 5 آلاف طن من القمح، وسعة الصومعة 30 ألف طن، لافتا إلى أنه جرى تخصيصها لتخزين 20 ألف طن قمح محلي و10 آلاف طن قمح مستورد.

لجنة من «التموين والزراعة» والهيئة القومية لصناعة الغذاء للمتابعة

وأضاف مدير عام الصوامع بمحافظة المنوفية، خلال لقاء مع الإعلامية بسنت الحسيني ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ضمن الحلقة الخاصة التي يعرضها البرنامج حول موسم حصاد القمح وتريده وتخزينه بالصوامع: «لما بيجي المزارع يورد المحصول بيدخل من بوابة الصومعة وتوجد لجنة مكونة من وزارتي التموين والزراعة والهيئة القومية لصناعة الغذاء وعضو من المطاحن، وبياخدوا عينة من كميات القمح ويتم منح القمح درجة للجودة لتحديد المقابل المالي».

استقبال من 1200 لـ1400 طن قمح في اليوم

وتابع مدير عام الصوامع بمحافظة المنوفية: «نستقبل في اليوم من 1200 لـ1400 طن من محصول القمح، وبعد منح الدرجة للقمح، يجرى وزن الكميات، ويتم تفريغ حمولة السيارات المليئة بالقمح على النُقرة، ولدينا سواقي ترفع القمح من أسفل لأعلى حتى تصل إلى خلايا التوزيع حتى يتم التخزين».