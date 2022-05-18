دخول طلاب أولى ثانوي في الدقهلية بالكامل المنصة الإلكترونية لامتحان الإنجليزي

قال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن طلاب الصف الأول الثانوي بالدقهلية أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى «اللغة الإنجليزية» اليوم، وبلغت نسبة الدخول للمنصة الإلكترونية 100%، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة سير اللجان الامتحانية والاطمئنان على انتظام اللجان، مع ضرورة أداء الطلاب الامتحان في جو من الهدوء.

نسبة دخول الطلبة على المنصة الامتحانية 100%

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء، امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط التابعة لإدارة شرق التعليمية، وأكد أن نسبة دخول الطلبة على المنصة الامتحانية اليوم في امتحان اللغة الأجنبية الأولى فترة أولى 100%، ونسبة الحضور بلغت 99%.

وذكر أن الطلاب أدوا الامتحان أمام 201 لجنة معدة لاستقبال 45 ألفا 647 طالبا وطالبة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا، بالإضافة إلى 6027 طالبا وطالبة نظام منازل يؤدون الامتحان ورقيا، و4 آلاف طالبة وطالبة «مدارس خاصة وخدمات» يؤدون الامتحان إلكترونيا فترة مسائية وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأضاف وكيل الوزارة بالمحافظة، أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير اللجان الأمتحانية لحظة بلحظة لتذليل أي عقبات وحلها فور حدوثها.

جدير بالذكر أن اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022، أدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 الامتحان في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات حسب الجدول المعلن سابقًا.