تعليم الدقهلية: دخول طلاب «ثانية ثانوي» على المنصة الإلكترونية

أعلن علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، عن دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على المنصة الإلكترونية في اليوم الأول لامتحان اللغة العربية، وعددهم 48 ألف و205 طلاب امتحان اللغة العربية بمدارس الدقهلية إلكترونياً، و3000 يؤدون الامتحان ورقياً، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بمتابعة اللجان، وتوفير جو من الهدوء والطمأنينة للطلاب، لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وتجهيز المدارس بكافة الاحتياجات اللازمة لتطهير اللجان، واتخاذ كآفة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وبعد الامتحانات.

«عبد الرؤوف»: أداء امتحان العربي في 201 مدرسة

وبحسب بيان صحفي لمديرية التربية والتعليم، فقد تابع «عبد الرؤوف» سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، دور أول، من خلال غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، حيث أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية في 201 مدرسة حكومية وخاصة وتجريبية، من بينهم 48 ألف و205 طلاب وطالبات انتظام على منظومة التابلت، فترة صباحية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11:15 ظهراً، و3000 طالب وطالبة بنظام منازل ودمج، أدوا الامتحان ورقياً، والمدارس الخاصة والمدارس غير المجهزة إلكترونياً، وأدوا امتحان اللغة العربية فترة مسائية أيضاً إلكترونياً.

أسئلة مقالية بنسبة 30% و70% إلكتروني

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن طلاب الصف الرابع الابتدائي أدوا الامتحان في مادة الرياضيات، وأدى طلاب الصف الخامس الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، كما انتهت اليوم الخميس، امتحانات التيرم الأول لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وأضاف «عبد الرؤوف» أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا اليوم امتحان اللغة العربية، على فترتين، الفترة الأولى جاء فيها الامتحان ورقياً، عبارة عن أسئلة مقالية بنسبه 30% من درجه الامتحان، و70% إلكترونياً، تتضمن أسئلة اختيار من متعدد، من خلال المنصة الإلكترونية.

وتقدم وكيل تعليم الدقهلية بالشكر والتقدير لمدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية والإدارة التعليمية والتطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية، للجهود المبذولة، ومجهودات الوزارة في توفير المنصة الجديدة، التي ساعدت على تقديم الدعم الفني للطلاب، مما أدى إلى نجاح المنظومة في محافظة الدقهلية.