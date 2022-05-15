استبعاد 3 رؤساء لجان بالشهادة الإعدادية في الدقهلية لتأخر توزيع الأسئلة

قرر علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم، استبعاد 3 رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في إحدى اللجان، وإحالتهم للتحقيق، لمخالفتهم التعليمات الوزارية وعدم الالتزام بالضوابط، ما ترتب عليه تأخر توزيع أوراق الإجابات والأسئلة، وعدم القدرة على السيطرة على أعمال سير الامتحانات .

تفقد أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 لليوم الثاني على التوالي، من خلال تفقد سير الامتحانات بمدرسة الحصص الإعدادية بمركز شربين، والتي تضم 11 لجنة بإجمالي 200 طالب وطالبة وكذلك من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

استبعاد 3 رؤساء لجان في الشهادة الإعدادية

وقال علي عبد الروف، في بيان صحفي، إنه تقرر استبعاد رئيس لجنة مدرسة عبداللطيف البغدادي بقرية شاوة التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، ورئيس لجنة محمود شهاب ببساط كريم بإدارة شربين التعليمية، ورئيس لجنة قرية 29 بصار التابعة لإدارة بلقاس التعليمية.

وشدد عبد الرؤوف، على الالتزام بكل التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مع التأكيد بمنع التليفون المحمول داخل اللجان من قبل الطلاب والملاحظين وتوفير الأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب، حفاظًا على سلامة كل من الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال الامتحانات.

واطمئن خلال تفقده للجان على انتظام سير الامتحانات، ومستوى الامتحان والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ و الآمن للطلاب، لتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان.

يذكر أن إجمالي عدد من لهم حق أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 121 ألف و 896 طالبا وطالبة داخل 650 لجنة، وانطلقت أعمال الامتحانات أمس السبت ومن المقرر أن تنتهي اليوم الخميس 19 مايو الجاري.