الغربية: نستهدف جمع 246 ألف طن قمح من المزارعين.. فيديو

قال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية، إنّ المحافظة لديها 22 موقعا لزراعة القمح موزعة على 8 مراكز، وكل مركز لا يقل عن موقعين، كما أن العاصمة طنطا فيها عدد كبير من الصوامع والشون التي تستقبل المحصول، «نستهدف 246 ألف طن قمح نجمعها من المزارعين، ونناشدهم التوريد الإجباري، ومن يتخلف عن توريد القمح سيتعرض لعقوبات، سيفعل القانون الخاص بالشئون التموينية».

الغرامة المالية ستكون جزاء من يتخلف عن توريد القمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية، خلال لقاء مع سالي سالم مراسلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن «الغرامة المالية ستكون جزاء من يتخلف عن توريد القمح، كما سنحرمهم من السماد المدعم في الزرعات المقبلة، بالإضافة إلى المبادرات التي تعلن عنها الدولة المصرية مثل تحديث الري وتأهيل المساقي».

التوصية بـ الزراعة على المصاطب لتوفير المياه والتقاوي

من جانبه، أكد المغاوري منسق مكون الإرشاد بمشروع ترشيد المياه في محافظة الغربية، أن المشروع يقوم على 3 دعائم أساسية، إذ يتم البدء بالتسوية بالليزر، ثم يتم التوصية بالزراعة على المصاطب لتوفير المياه والتقاوي والمساعدة على المكافحة وزيادة الإنتاج.

نوصي باستخدام التقاوي ذات الأصناف مبكرة النضج

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية، «نوصي باستخدام التقاوي ذات الأصناف مبكرة النضج أو قصيرة العمر التي تقلل من استهلاك المياه، وهناك ارتباط وثيق وطردي بين الأمرين، وكلما قللنا استهلاك المياه كلما كان النبات صحيا، أي إنتاجيته عالية ومقاوم للأمراض والآفات».

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية «نزود الإنتاج ونرفع تكاليفه وخهو ما يستجيب له المزارعون بشكل كبير جدا، ومن الواضح جدا أن هناك استجابة وهو ما يظهر من البيانات والمعلومات التي نحصل عليها».