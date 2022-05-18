كنا نفقد 15%.. كيف ساهمت الصوامع في إنقاذ محصول القمح؟

قال المهندس مصطفى حفناوي، المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية، إن تخزين القمح بالطرق التقليدية في الشون، كان الأسلوب السائد قبل إدخال منظومة الصوامع، وكان القمح فيها معرضا للعوامل الجوية والحشرات والقوارض، بالتالي كانت نسبة الفاقد من المحصول فيها تبلغ 15%.

الصوامع تحفظ القمح ونسبة الفاقد 0%

أضاف المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية، خلال حواره اليوم الأربعاء، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، الذي يقدم اليوم حلقة خاصة عن حصاد القمح وتخزينه بالصوامع، وتوريده في العديد من المحافظات: «في الصوامع نحافظ على القمح بطريقة ممتازة، ونسبة الفاقد فيها 0%، ونفحص القمح بشكل مستمر، وبالتالي فإنّ الصوامع تعتبر البنك المركزي للقمح، والحفظ فيه آمن».

3 درجات لنظافة القمح تحدد السعر

تابع المهندس مصطفى حفناوي: «عند توريد القمح، فإن هناك 3 درجات لنظافة القمح يتحدد على أساسها السعر، حيث يحصل المزارع الذي يورد القمح كارت ميزان بالوزن الصافي، الذي قام بتوريده للصومعة، وخلال 48 ساعة يحصل على المستحقات من الصومعة».