«سبايدر مان» يظهر في شوارع الإسماعيلية.. «بيفرّح الأطفال ويتصور معاهم»

علي مدار الأشهر الماضية انتشرت صور لشاب يرتدي زي سبايدر مان، يسير في شوارع الإسماعيلية وحدائقها، ويلتقط صوراً مبهجة معهم.

تقف الأطفال حديثة العمر في دهشة فور رؤيتها للشاب بزي سبايدر مان خاصة ويبدون إعجابهم بزيه التنكري الذي يخفي ملامح وجهه، فيما ينفذ الشاب حركات بهلوانية وشقية شبيهة بحركات شخصية سبايدر مان الفنية.

مبادرة لإسعاد الأطفال

يقول الشاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يرفض الإفصاح عن هويته أو رؤية الآخرين لوجهه الحقيقي سواء المواطنين أو الإعلام، مشيراً إلي ان الفكرة جاءت له من رغبته في إسعاد الاطفال.

يضيف قائلا: «الاطفال مرتبطين كتير جداً بشخصية سبايدر مان بسبب أفلام الكارتون ولما قررت أجسد الشخصية كان هناك رد فعل ايجابي وحب من الأطفال وأصبحنا نلتقط الصور التذكارية معا».

توجه الشاب إلي شارع محمد علي في الإسماعيلية أمس لحظة الاحتفال بكرنفال الزهور أحد طقوس الإسماعيلية في الإحتفال بعيد الربيع ومع ظهوره توجه مئات الأطفال إليه لالتقاط صور معه.

سبايدر مان: بحاول اعلم الأطفال سلوك ايجابي

لم يقف الشاب عند التجول الشوارع والحدائق فقط، ونجح بالتنسيق مع التربية والتعليم في دخول بعض المدارس ولقاء الطلاب في المرحلة الإبتدائية.

ويحث الشاب الطلاب علي الأفعال الإيجابية ليصبح بطلاً في أعين المجتمع وزملائه مشيرا إلي انه توجه للعديد من المستشفيات أيضاً المخصصة في علاج سرطان الأطفال.

وأكد أن لديه قناعة تامة بعدم الإعلان والإفصاح عن هويته قائلاً «الخير مالوش وش واحد له ألف وش وأنا حابب أكمل في المبادرة دي دون الكشف عن هويتي أو حد يعرفني».

ولفت الشاب إلى أن إخفاء هويته جزء من حالة التشويق التي يحرص عليها، رغم أنه معروف للجهات التي يتعاون معها مثل المدارس والمستشفيات، وكذلك لبعض وسائل الإعلام، لكنه يطلب دوما إخفاء هويته، حتى يضمن سعادة الأطفال بالشخصية الكرتونية التي يجسدها أمامهم.