«سبايدر مان وعرائس ديزني» يوزعون الهدايا على أطفال «شفاء الأورمان» بالأقصر

شارك عدد من الشباب، الأطفال في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد، لرفع روحهم المعنوية من خلال تنكرهم في ملابس الشخصيات الكرتونية المختلفة مثل «سبايدر مان، سانتا كلوز، بلياتشو، عرائس ديزني»، بالتنسيق مع شباب الكنيسة الإنجيلية بشبرا، حيث تهدف الزيارة إلى رفع الروح المعنوية لدى الأطفال ضمن مبادرة «ارسم ضحكة» التي أطلقتها شفاء الأورمان.

بلياتشو وسبايدر مان وسانتا كلوز

وظهر الشباب وهم يرتديون ملابس مزركشة بألوان مبهجة على شكل البلياتشو الذي طاف أركان المستشفى بطيبة شمال الأقصر بخفة دم، مشاركا الأطفال، فيما وزع كلًا من سبايدر مان وسانتا كلوز وعرائس ديزني الهدايا على الأطفال المرضى وذويهم في حالة من الفرحة تزامنًا مع احتفالات شفاء الأورمان بالعام الميلادي الجديد، لدعم الأطفال المرضى معنويًا و لمساعدتهم في تخطي المرض بروح معنوية عالية.

مبادرات إنسانية لرفع الروح المعنوية

من جانبه أوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة الأورمان، ما يحتاجه المريض في مسيرته العلاجية لمواجهة السرطان، وهو الدعم النفسي والتحلي بالتفاؤل والروح الإيجابية، لذلك إطلاق المبادرة والتي أطلقتها مؤسسة الأورمان، وهي لم تقتصر على مستشفى الأطفال، بل يتم إقامة فعالياتها بمستشفى الكبار أيضا، لافتًا إلى تعدد فعاليات المبادرة وعدم اقتصارها على جانب واحد، فمنها عروض ترفيهية وأخرى تثقيفية لكسر روتين العلاج اليومي تجنبًا لشعور المريض بالملل، كما تهدف إلى رفع الروح المعنوية خلال رحلة العلاج للأطفال والكبار من مرضى السرطان.