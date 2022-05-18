ارتفاع درجات الحرارة في الإسماعيلية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس والجمعة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، والتي شهدت استقرارا عند 28 درجة مئوية وسط حركة رياح خفيفة.

وظهرت شبورة خفيفية في الساعات الأولى من صباح اليوم على الأنحاء الشمالية من الإسماعيلية، وعلى بعض الطرق السريعة والصحراوية، مثل طريق الإسماعيلية القاهرة والإسماعيلية بورسعيد.

واختفت الشبورة نهائيا مع بدء ظهور ضوء الشمس في الخامسة والنصف صباحا، فيما تستمر حركة الرياح على بعض محافظات القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الإسماعيلية تسجل 32 درجة مئوية

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، 23 درجة مئوية، بارتفاع درجتين عن أمس الثلاثاء، وارتفاع نحو 5 درجات عن بداية الأسبوع الجاري، فيما يستمر هذا الارتفاع غدا الخميس والجمعة ويصل إلى 34 درجة.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو في معظم البلاد اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

تحذير من ارتفاع درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع كبير على جنوب الصعيد بدأ من اليوم وتجاوز حاجز الـ 40 درجة، خاصة في محافظات قناة والأقصر وأسوان، ويرتفع غدا وبعد غد ليسجل 42 درجة

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية في كافة الأنحاء على الطرق الداخلية والطرق السريعة والصحراوية، فيما أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في محافظة الإسماعيلية عن حالة الطوارئ بالتزامن مع بدء أعياد الربيع أمس بكرنفال الزهور ومهرجان أميرة الفراولة.