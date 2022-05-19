أبو الليف عن مسرحية «عنبر 7»: «هيفوتك نص عمرك لو مشفتهاش»

يستعد الفنان أبو الليف لعرضه المسرحي الجديد «عنبر 7»، الذي من المقرر أن يبدأ اليوم الخميس، ويستمر لمدة 3 أيام متتالية على مسرح عبدالمنعم جابر بالاسكندرية .

أبو الليف يتحدث عن مسرحية «عنبر 7»

وقال أبو الليف لـ«الوطن»: «انتظروني في عرض مسرحي جديد اليوم الخميس، والجمعة والسبت على مسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية، الحاضر يعلن الغائب، لأنه عرض مسرحي جديد ومختلف يجمع بين الكوميديا والتراجيديا».

ووجه الفنان أبو الليف رسالة خاصة لجمهوره، قائلا: «هيفتكم نص عمركم لو فاتتكم المسرحية».

وكشف عن تفاصيل مسرحيته الجديدة «عنبر 7»، من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، قائلا: «جمهور الإسكندرية عاشق المسرح، يترقب بشغف العرض المسرحي الاجتماعي الكوميدي المتكامل عنبر 7، من إنتاج ديب تيم، وتأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد».

تفاصيل مسرحية عنبر 7

وأوضح الفنان: «المسرحية بطولة كوكبة من كبار الفنانين، والوجوه الشابة والأطفال الواعدة ومن خلفهم كتيبة العمل المميزة من كتاب الأغاني والموسيقى والألحان والفنون الاستعراضية، والإعداد الموسيقي والديكور والإضاءة والملابس وشؤون الممثلين والإدارة المسرحية».

وعكة صحية لـ أبو الليف

وتعرض الفنان أبو الليف لوعكة صحية شديدة في بداية العام الجاري، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وخضع لتحاليل وفحوصات في القلب بناء على أمر الدكتور المعالج له.

وكان آخر أعمال أبو الليف أغنية جديدة باسم «أليسطا»، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع أسامة عبدالهادي، وإنتاج هشام أبو شهبة، والأغنية تحمل طابع أجواء الصيف.