صرف 5 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 114 شابا في المنيا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، صرفت منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ4892 عاملا غير منتظم بإجمالي 4 ملايين و892 ألف جنيه، فضلا عن صرف 19 منحة مولود جديد لهذه الفئة بإجمالي 38 ألف جنيه، و4 منح زواج بـ12 ألف جنيه، و13 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 26 ألف جنيه، وتقديم الرعاية الصحية «علاج - عمليات جراحية صغرى» لـ13 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 33 ألفا و592 جنيها.

تعيين 114 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري

وقال وزير القوى العاملة، إنّ المديرية عيّنت 114 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بالمكاتب وعددهم 736 شابا.

وأوضح وليد الإمام، مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، أنّ المديرية انتهت في مجال التدريب المهني، من تقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، فضلا عن استخراج 552 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، ومنح ترخيص عمل لأجنبي.

تفتيش 458 منشأة

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 458 منشأة، فضلا عن 3 حملات تفتيشية، وأسفر عن تحرير 118 محضرا للمنشآت المخالفة، وعمل 20 غلقا إداريا، وعقد 14 ندوة توعية «عرف - احمي نفسك»، فضلا عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية، أنّه في مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 1119 منشأة دوري وحملات يعمل بها 1938 عاملا، ما أسفر عن تحرير 59 محضرا، وعمل 2 ندوة توعية، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية، 45 منها تعذرت تسويتها وأُحيلت للقضاء، و40 أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، انتهت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، من التفتيش على ومتابعة 190 منشأة.